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Учитель одной из школ Бишкека ударила ученика на уроке

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Марина Осипова

Пользователь FB Талант Омуралиев разместил видео, в котором учитель - женщина в возрасте, кричит на ученика, дергает и дает ему подзатыльник.

"Имеет ли право учитель так грубо обращаться с учеником? Учительница дергает ребенка,кричит на него. 20-я школа ,алгебра г.Бишкек", - сообщает Омуралиев.

В ходе дискуссии, которая развернулась на площадке социальной сети, мнения разделились. Много тех, кто защищает учителя, утверждая, что ученики школ нынче стали невоспитанными, ленивыми.

Много пользователей, обвинивших в произошедшем родителей, которые не занимаются своими детьми.

Конечно же, есть и те, кто считает, что при любом положении дел учитель не имела права себя так вести.

На чьей стороне вы, уважаемые читатели?

URL: https://www.vb.kg/370307
Теги:
дети, наказание, школа, Бишкек
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