Изменится ли политика России по отношению к Кыргызстану?

24 ноября 2017 Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента. Что произошло знаменательного в политической жизни страны за последние полгода и есть ли в действиях нового рулевого ошибки требующие внимания общества? Я постараюсь ответить на эти вопросы.

Ошибка №1. Возвращение семейственности и клановости.

6 апреля, на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» во время отчета Генеральной прокуратуры рядом с заместителем генерального прокурора Боконбаем Казаковым сидел депутат другой фракции «Республика — Ата-Журт» Алиярбек Абжалиев. Заседание было не тривиальное, депутаты принимали важное политическое решение, согласно которому на пленарное заседание выносится решение фракции о выражении вотума недоверия главе главного надзорного органа страны Индире Джолдубаевой. Усиливал интригу факт родства Абжалиева с действующим президентом, он приходится ему сватом. Присутствие депутата одной фракции на сугубо своём заседании другой – нонсенс. Когда журналисты решили развеять дымку интриги и задали герою казуса вопрос в лоб, он ответил, что якобы зашёл случайно. Не доверять родственнику президента мы права не имеем, но надо отметить, что до президентства Сооронбая Жээнбекова его родственники случайно на заседаниях фракций не появлялись.Абжалиев не единственный родственник Жээнбекова в парламенте и в правительстве. 2 декабря 2016 ещё на должности премьера Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Анарбаев Гуламжан Сатбалдиевич, сват его родного брата Асылбека, назначен председателем Фонда государственных материальных резервов при Правительстве. Напомню, что старший брат президента является послом в Украине, а младший родной брат — депутатом парламента. Пресс-служба президента парирует обвинение в клановости тем, что и брат президента, и его сват, и другие менее близкие люди появились во власти до его высокого назначения. Аргументом защиты их отписка никак быть не может учитывая, что и Марат и Жаныш Бакиев ( по его приказу расстреляли митингующих на площади) на государственной службе появились до президентства Курманбека Бакиева. Жээнбековы крайне болезненно реагируют на требования общества и сопартийцев не повторять путь Акаева и Бакиева, защищая право на власть и в СМИ, и устами дежурных политологов, аксакалов. Их нежелание отказаться хотя бы от части административного ресурса и привело к их второй ошибке.

Ошибка №2 Раскол в СДПК

Раскол в СДПК и процесс размежевания Сооронбая Жээнбекова с Атамбаевым начался задолго до съезда партии, где Алмазбек Атамбаев подверг его критике и потребовал от его родного брата сдать мандат депутата в Жогорку Кенеше. Ещё в январе и феврале в информационном поле Кыргызстана появилась интернет-команда троллей. Они довольно заметно с пафосной радостью встречали каждое слово, каждое кадровое решение Сооронбая Жээнбекова, но ещё более активно пиарили его брата Асылбека. Везде, где возникали темы с негативным подтекстом или критика Жээнбековых, тролли переводили тему на Атамбаева и обвиняли его в неправильных решениях, в непрофессиональных командных игроках, в общем «Атамбаев виноват!». Так же интернет-группа Асылбека Жээнбекова проводила свои тезисы основной нитью, что новому президенту нужна новая команда, Атамбаев прошлое и ему лучше не участвовать в политической жизни Республики, а родные братья Сооронбая Шариповича ни в коем случае не должны сдавать мандат, а обязаны его поддерживать во власти всеми чакрами. Тролли в Кыргызстане низший слой информации, которую хотят пустить эфир, но по каким-то причинам ещё не решаются. Обострение противостояния между Жээнбековыми – депутатами СДПК и её руководящим составом, основателем Атамбаевым случился в середине марта, когда другой член партии Мискенбаев на митинге-реквиеме в честь участников Аксыйских событий потребовал в ультимативной форме сдать мандат. Жээнбековы обрушили на него весь административный и СМИ ресурс и через статьи в прессе пытались не допустить избрания на съезде СДПК лидером партии Атамбаева. Более того, тролли Асылбека Жээнбекова всё чаще стали писать, что партия себя исчерпала, дискредитировала и пора освободить место для других политических объединений. Съезд СДПК стал точкой кипения. Несколько депутатом из Южного региона попытались устроить скандал, ещё часть не пришли, а ряд известных социал-демократов и в том числе брат президента – Асылбек Жээнбеков, не были приглашены. После съезда журналисты и тролли Жээнбековых уже не скрывая своих намерений кинулись гнобить Атамбаева, выбирая самые негативные, оскорбительные эпитеты и обвиняя по поводу и без. Жээнбековы сконсолидировали вокруг себя сторонников экс-президента Бакиева, осужденных за мошенничество депутатов Ата-Мекен, родственников политиков участвовавших в попытках переворотов с 2014 по 2017 год. Началась кадровые чистки, а по сути охота на ведьм, когда глава ГКНБ был вынужден уйти только по причине «он был назначен Атамбаевым», а Генерального прокурора Кыргызстана сняли без нормального обсуждения итогов работы. Очевидно, что Жээнбековы сделали всё, чтобы подчинить депутатов СДПК в парламенте, но отрейдерить всю партию они пока не в состоянии. Недовольство обычных региональных социал-демократов растёт. Наблюдая, как Жээнбеков оказывается в окружении ата-мекеновцев и «ражевцев» они не могут не чувствовать себя преданными.Эксперт Темирлан Султанбеков газете «Новые лица» со свойственным молодости максимализмом прогнозирует: “Этот искусственный раскол сначала ослабит Алмазбека Атамбаева. А когда Сооронбай Жээнбеков останется без поддержки соратников и СДПК, тут же пойдет такая же информационная волна, но уже на Сооронбая Шариповича. Его будут обвинять во всех грехах. «Доноры» этой авантюры появятся на сцене незамедлительно, начнется активное финансирование сегодняшних бездельников (посмотрите — многие известные критики нигде не работают, они не пенсионеры, но на что-то ведь живут). Власть Сооронбая Шариповича без поддержки сильнейшей партии страны превратится в шатающуюся конструкцию. А дальше будет передел власти. Нет ни одной политической силы и ни одного политика, который без споров может возглавить страну, а значит, начнется большая война”…Очевидно, что победившими в споре Жээнбеков и Атамбаев окажется совсем иная, третья сторона. Сторона, которая возможно и является инициатором раскола.

Ошибка №3 Геополитическая авантюра

В самый разгар кризиса между Россией и США по вопросу Сирии, Жээнбеков отправился в Турцию, а затем на встречу с институтами Евросоюза. Президент Кыргызстана 9 апреля встретился с Эрдоганом, сразу же после его беседы с Порошенко. Глава Турции пообещал Киеву участие в миротворческой миссии в Донбассе, а буквально за день до этого поддержал позицию Вашингтона по Дамаску. Из Анкары Жээнбеков вылетел в Брюссель, где заявил, что укрепление партнерства с ЕС — один из главных приоритетов внешней политики страны. Его дружеские объятия с главой Европарламента на фоне ожесточенной обороны России в ООН, против планов США и Франции бомбить Сирию, смотрелись как вызов России и демонстрация изменения геополитического вектора Кыргызстана. Ещё недавно Кыргызстан считался Россией союзником, она разрешила достаточно слабой в экономическом плане республике вступить в ЕАЭС, простила полмиллиарда долларов и создала все условия для трудовых мигрантов. Сейчас на территории РФ трудится более 500 000 кыргызстанцев и благодаря симпатии Кремля, они не вынуждены сдавать экзамен на знание русского языка, покупать дорогостоящие патенты, въезжают в страну без какой-либо визы и даже имеют право обучать своих детей в российских государственных школах.Последние действия Жээнбекова в геополитике угроза наладившимся после 2010 отношениям КР и РФ, удар по трудовым мигрантам и по всем совместным проектам.Возможно перед нами и не ошибка, а подсказанная Жээнбековым кем-то «новая стратегия» напоминающая политическую авантюру Максима Бакиева 2008-2010 г. Чтобы балансируя на интересах США и РФ выпросить новые гранты, новые преференции лично для себя. Однако эксперты уже писали, что играя в международные игры гегемонов Кыргызстан сильно рискует. Третьим странам желающим ослабить Россию крайне выгодно формирование новой горячей точки на Востоке. Кыргызстан стоит первым в списке стран, где легко можно организовать конфликт, используя противостояние Север-Юг.Специально для МЦ из Бишкека: Каныбек Керимбеков, политаналитик