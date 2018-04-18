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В Бишкеке пройдет выставка известного художника Акиндина Торопова

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Виктория Григоренко

Полотна мастера поведают ценителям искусства историю о прошлом и настоящем кыргызского народа и его героях

Выставка работ заслуженного деятеля Киргизской ССР, художника Торопова Акиндина Маркеловича, посвященная 100 - летию со дня рождения автора.

"Профессиональный художник-декоратор Торопов воплощал свои удивительные творческие замыслы на сценах театров, в эскизах к спектаклям, в полотнах на исторические темы. Особенно много творческой энергии отдал автор, создавая образы из спектаклей, рассказывающих об историческом прошлом и настоящем кыргызского народа, о его героях. Особое место в творчестве художника занимало оформление постановок по произведениям русской и зарубежной классики", - говорится в анонсе.

Вся творческая деятельность художника Торопова была связана с театрами и Киностудией Киргизии, в которых он за 40 лет художественного творчества осуществил более 180 спектаклей, создавая к ним эскизы декораций и костюмов.

"Участвовал в создании кинофильмов. Демонстрировал свои работы на восьми выставках, 4 из них – персональные. Акиндин Торопов внес весомый вклад в развитие национального театра, которому он посвятил 30 лет. Его произведения стали неотъемлемой частью истории киргизского театрально-декорационного и изобразительного искусства. Деятельность А. Торопова – целая эпоха в жизни этого театра", - отмечают организаторы.

Уточняется, что в экспозиции выставки представлены работы художника за более чем полувековой период творческой деятельности, эскизы декораций и костюмов к оформленным спектаклям. Живопись, портреты, эпические полотна.

Напомним, Торопов Акиндин Маркелович (1918-1999 г.г.) – профессиональный художник- декоратор, один из выдающихся представителей театрально-сценического искусства Кыргызстана. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР с 1964 г., член Союза художников СССР с 1968 г. В 1945–1947 гг. Он работал главным художником Русского драматического театра им. Н.К. Крупской, с 1947 -1978 г.г., являлся главным художником Киргизского Государственного драматического театра.

Открытие выставки: 18 апреля, 15.00.

Период работы: 18 апреля – 5 мая 2018 г.

Место проведения: КНМИИ им. Г.Айтиева

URL: https://www.vb.kg/370310
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