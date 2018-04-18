Блокировка Telegram в РФ. На очереди Facebook?

Роскомнадзор планирует блокировку популярной соцсети Facebook. В интервью газете "Известия" Александр Жаров, глава Роскомнадзора заявил, что ведомство до конца 2018 года проведет проверку этой площадки.

"Если компания Цукерберга не локализует данные российских пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети", - заверил глава Роскомнадзора РФ.

Ранее на территории России по решению Таганского суда был заблокирован Telegram. Что, кстати, уже вызвало волну сбоев и в других серверов. Например, серверов PlayStation, некоторых платежных систем и даже он-лайн сервера продажи билетов в музеи Кремля.

"Продажа билетов в музеи Московского Кремля в режиме онлайн временно приостановлена. По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена", - сообщается на сайте учреждения культуры.

В Кыргызстане речи о блокировки Telegram пока не идет. Однако после запрета использования мессенджера на территории России, пользователи КР также стали сталкиваться со временными сбоями в его работе.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в России началась блокировка мессенджера Telegram. Добиваясь исполнения решения Таганского суда и отключения пользователей от популярного мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал свыше 15 миллионов IP-адресов, в том числе адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения.

Аргументы РФ звучат так: мессенджер превращается в систему связи для террористов. В частности, теракт в метро Санкт-Петербурга, который случился 3 апреля 2017 года, был организован при помощи Telegram. Кроме того, говорилось о том, что мессенджер используют и наркоторговцев.