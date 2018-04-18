В Кара-Балте власти хотят поднять тарифы на воду?

В Кара-Балте местные власти хотят снова начать отмывать деньги на населении. Вот, то что сейчас расходится по всем телефонам и соцсетям города Карабалта......

Уважаемые карабалтинцы, Власть и вновь избранные депутаты Горкенеша хотят довести население до полной нищеты. В 2013 году депутаты, повышая тариф на воду, клятвенно обещали, что проект по воде заработает в течение девяти месяцев, в противном случае тариф будет снижен.

Прошли годы, качественной воды в нижней части города НЕТ. Сегодня власть и депутаты опять хотят обокрасть народ. В тихую пытаются поднять в два раза тариф на воду и канализацию. В зимний период тариф поднимется в три раз в связи с дополнительным сбросом горячей воды в канализацию. Горожане, не дайте себя обворовать! Мы вместе можем остановить этот беспредел. После принятия тарифа обратной дороги НЕТ.