Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 84.95 - 85.60

В Кара-Балте власти хотят поднять тарифы на воду?

133  0

В Кара-Балте местные власти хотят снова начать отмывать деньги на населении. Вот, то что сейчас расходится по всем телефонам и соцсетям города Карабалта......

Уважаемые карабалтинцы, Власть и вновь избранные депутаты Горкенеша хотят довести население до полной нищеты. В 2013 году депутаты, повышая тариф на воду, клятвенно обещали, что проект по воде заработает в течение девяти месяцев, в противном случае тариф будет снижен.

Прошли годы, качественной воды в нижней части города НЕТ. Сегодня власть и депутаты опять хотят обокрасть народ. В тихую пытаются поднять в два раза тариф на воду и канализацию. В зимний период тариф поднимется в три раз в связи с дополнительным сбросом горячей воды в канализацию. Горожане, не дайте себя обворовать! Мы вместе можем остановить этот беспредел. После принятия тарифа обратной дороги НЕТ.

URL: https://www.vb.kg/370313
Теги:
вода, Кара-Балта, тарифы
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  