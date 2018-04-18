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На Аллее молодежи откроется музыкальная скамейка

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ВБ

20 апреля с 16:00 до 18:00 часов на Аллее молодежи будут установлены музыкальные инструменты для горожан.

Инструменты будут установлены Агентством развития города совместно с Институтом развития молодежи и DVV International Kyrgyzstan. Проект был инициирован участниками регионального проекта "Школа молодых лидеров".

Каждый желающий, обладающий хорошим слухом и чувством ритма, сможет сыграть мелодию или создать новую на творческой скамейке, представленной в виде 4 разных уличных музыкальных инструментов: глюкофон, трубофон, ксилофон и набор ковбеллов.

Любопытно, что все эти музыкальные инструменты сделаны из вторсырья - труб и прочих подручных материалов.

Уважаемые горожане! Приглашаем всех любителей музыки, танцоров, певцов, артистов оперы и балета, рэперов, битбоксеров на мероприятие! - призывают организаторы.

URL: https://www.vb.kg/370314
Теги:
музыка, Бишкек
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