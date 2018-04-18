В некоторых районах столицы прекращена подача питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 19 апреля с 9:00 до 19:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги, улицами Фучика, М. Фрунзе и Манаса, в том числе:
- СШ №31, 13, 8, 2, УВК №9;
- детские сады №№ 8, 22, 72, 164, 165, 167, детский сад №73 по ул.К.Акиева, 51, детский сад №3;
- "Центр защиты детей";
- ОАО "Арпа";
- ОсОО "Ош базары";
- "Берекет-Гранд";
- Торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет";
- Академия наук;
- Национальный банк г. Бишкек;
- клинический родильный дом №2;
- Бишкекское троллейбусное управление;
- Городская клиническая больница №1;
- Бишкекмелькомбинат по ул. Некрасова;
- ВЧ-4 УГПС;
- Ленинская районная администрация;
- УПП-2 ОСиГ;
- Бишкекская финансово-экономическая академия;
- объединение "Кыял";
- Международный Университет Кыргызстана (МУК);
- Западная РЭС;
- Республиканский радиотелецентр по бул.М.Гвардии, 59;
- Медицинский факультет КРСУ;
- Ленинский районный суд;
- лицей №100;
- Государственная комиссия по госязыку и Кыргызская энциклопедия по ул.Боконбаева, 182;
- МП "Бишкекглавархитектура";
- Стоматология №2.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.