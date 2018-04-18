В некоторых районах столицы прекращена подача питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 19 апреля с 9:00 до 19:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный линией железной дороги, улицами Фучика, М. Фрунзе и Манаса, в том числе:

- СШ №31, 13, 8, 2, УВК №9;

- детские сады №№ 8, 22, 72, 164, 165, 167, детский сад №73 по ул.К.Акиева, 51, детский сад №3;

- "Центр защиты детей";

- ОАО "Арпа";

- ОсОО "Ош базары";

- "Берекет-Гранд";

- Торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет";

- Академия наук;

- Национальный банк г. Бишкек;

- клинический родильный дом №2;

- Бишкекское троллейбусное управление;

- Городская клиническая больница №1;

- Бишкекмелькомбинат по ул. Некрасова;

- ВЧ-4 УГПС;

- Ленинская районная администрация;

- УПП-2 ОСиГ;

- Бишкекская финансово-экономическая академия;

- объединение "Кыял";

- Международный Университет Кыргызстана (МУК);

- Западная РЭС;

- Республиканский радиотелецентр по бул.М.Гвардии, 59;

- Медицинский факультет КРСУ;

- Ленинский районный суд;

- лицей №100;

- Государственная комиссия по госязыку и Кыргызская энциклопедия по ул.Боконбаева, 182;

- МП "Бишкекглавархитектура";

- Стоматология №2.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.