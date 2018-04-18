В парламенте планируют "тихую" контрреволюцию?

Накануне оппозиционное крыло ЖК признало отчет правительства за 2017 год неудовлетворительным. Решение об этом парламентариями принято в ходе совместного заседания фракций. Теперь отчет работы кабмина за 2017 год рассмотрят на "пленарке".

Примечательно, что подобный исход ранее прогнозировали и отечественные политологи. Они заявляли, что подобным образом будет спровоцирована отставка правительства. Она, с учетом "ориентации" кабмина и его главы на экс-руководителя КР, выгодна власти, в том числе, и оппозиционерам.

Так готовиться ли стране к очередной смене правительства, или это несбыточные мечты оппозиции? Своим мнением по этому поводу с VB.KG поделился политолог Шерадил Бактыгулов.

По его словам, останется или нет команда Сапара Исакова, станет известно после ближайшего пленарного заседания ЖК.

- Инициатива, конечно, вряд ли будет исходить от депутатов СДПК или "Кыргызстана". Так как именно коалиция большинства формирует состав кабмина. Это было бы, по крайней мере, нелогично. Поэтому решение, скорей всего, будут продвигать оппозиционеры. Сейчас тот момент, когда они дождались своего "звездного часа", - пояснил Бактыгулов.

Отметим, что по регламенту ЖК КР отставка правительства может произойти после выражения кабмину недоверия 2/3 парламента.

По мнению эксперта, если будет принято решение по замене действующего кабмина, то обусловлено оно исключительно личными мотивами парламентариев.

- Например, на многих оппозиционеров сейчас заведены уголовные дела. И они хотят, чтобы из кабмина "выпал" определенный чиновник. Но открыто высказывать такие предложения они, ясное дело, не могут. Поэтому единственное решение – отставка всего правительства целиком. Многие уверены, что на смену этим кадрам придут новые – более лояльные к депутатам, - уверен Бактыгулов.

Политолог навал очередную отставку правительства, предпосылки для которой уже наметились в парламенте, "тихой контрреволюцией".

- Это очередная "многоходовка" от ЖК. Однако так легко инициируя подобные шаги, наши законодатели не задумываются, что наблюдатели в других странах воспринимают ее как очередной переворот в государстве – ненасильственный. А это негативно влияет на имидж Кыргызстана как в политическом, так и экономическом плане. Да и особого результата от подобных мер, мягко говоря, нет. Более того, при нынешнем составе кабмина мы второй раз за историю независимости закончили год с профицитом бюджета. Последний результат был аж в 2009 году. И если отставка произойдет сейчас, то однозначно можно ожидать замедление темпов развития государства. Лично я никакой положительной стороны в столь частой смене премьеров и министров не вижу, - подытожил Шерадил Бактыгулов.