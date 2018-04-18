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В парламенте планируют "тихую" контрреволюцию?

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Виктория Григоренко

Накануне оппозиционное крыло ЖК признало отчет правительства за 2017 год неудовлетворительным. Решение об этом парламентариями принято в ходе совместного заседания фракций. Теперь отчет работы кабмина за 2017 год рассмотрят на "пленарке".

Примечательно, что подобный исход ранее прогнозировали и отечественные политологи. Они заявляли, что подобным образом будет спровоцирована отставка правительства. Она, с учетом "ориентации" кабмина и его главы на экс-руководителя КР, выгодна власти, в том числе, и оппозиционерам.

Так готовиться ли стране к очередной смене правительства, или это несбыточные мечты оппозиции? Своим мнением по этому поводу с VB.KG поделился политолог Шерадил Бактыгулов.

По его словам, останется или нет команда Сапара Исакова, станет известно после ближайшего пленарного заседания ЖК.

- Инициатива, конечно, вряд ли будет исходить от депутатов СДПК или "Кыргызстана". Так как именно коалиция большинства формирует состав кабмина. Это было бы, по крайней мере, нелогично. Поэтому решение, скорей всего, будут продвигать оппозиционеры. Сейчас тот момент, когда они дождались своего "звездного часа", - пояснил Бактыгулов.

Отметим, что по регламенту ЖК КР отставка правительства может произойти после выражения кабмину недоверия 2/3 парламента.

По мнению эксперта, если будет принято решение по замене действующего кабмина, то обусловлено оно исключительно личными мотивами парламентариев.

- Например, на многих оппозиционеров сейчас заведены уголовные дела. И они хотят, чтобы из кабмина "выпал" определенный чиновник. Но открыто высказывать такие предложения они, ясное дело, не могут. Поэтому единственное решение – отставка всего правительства целиком. Многие уверены, что на смену этим кадрам придут новые – более лояльные к депутатам, - уверен Бактыгулов.

Политолог навал очередную отставку правительства, предпосылки для которой уже наметились в парламенте, "тихой контрреволюцией".

- Это очередная "многоходовка" от ЖК. Однако так легко инициируя подобные шаги, наши законодатели не задумываются, что наблюдатели в других странах воспринимают ее как очередной переворот в государстве – ненасильственный. А это негативно влияет на имидж Кыргызстана как в политическом, так и экономическом плане. Да и особого результата от подобных мер, мягко говоря, нет. Более того, при нынешнем составе кабмина мы второй раз за историю независимости закончили год с профицитом бюджета. Последний результат был аж в 2009 году. И если отставка произойдет сейчас, то однозначно можно ожидать замедление темпов развития государства. Лично я никакой положительной стороны в столь частой смене премьеров и министров не вижу, - подытожил Шерадил Бактыгулов.

URL: https://www.vb.kg/370317
Теги:
отставка, правительство, Жогорку Кенеш, Сапар Исаков, Шерадил Бактыгулов
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Комментарии
Айткул - м.ы.р.к.
18.04.2018, 12:38

На самом деле отставка правительства за собой повлечет и роспуск парламента, потому что народ недоволен в первую очередь депутатами страны, которые ничем себя не проявили а только каждый год меняют правительство! Этоочень отрицательный момент! И если депутаты отправят в отставку премьер-министра и министров, то народ просто возьмет и выйдет на митинг против самих депутатов! Тогда депутаты сами получат по заслуге!

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гость
18.04.2018, 13:04

Айткул - м.ы.р.к.

На самом деле отставка правительства за собой повлечет и роспуск парламента, потому что народ недоволен в первую очередь депутатами страны, которые ничем себя не проявили а только каждый год меняют правительство! Этоочень отрицательный момент! И если депутаты отправят в отставку премьер-министра и министров, то народ просто возьмет и выйдет на митинг против самих депутатов! Тогда депутаты сами получат по заслуге!

если правительство уйдет в отставку, то и ЖК распустят, а это называется одним выстрелом убить двух зайцев. Народ недоволен не ЖК единым, правительство не меньше накосячило, а может быть и больше.

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Жаркын
18.04.2018, 13:06

По моему , если даже смениться правительство , это не будет большой неожиданностью для иностранных государств , можно сказать для них это привычное и малозначимое " событие " , это для тех кто живет в КР кажется , что мы значимы . Остальному  миру , мы не представляем абсолютно никакого интереса . 

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Манас
18.04.2018, 13:07

Ш. Бактыгулов ты почему врешь, мы 2017 год закончили с дефицитом в 20 млрд. сом. Профицит тебе приснился что ли. Самозванец политолог

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pok lian
18.04.2018, 13:19
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 1
Комментариев: 3

Депутаты самолично голосовали за Исакова осенью. Они должны нести ответственность за свои решения и уйти вслед за правительством. Логичное решение.

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pok lian
18.04.2018, 13:21
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 3

Уверен, что уберут Исакова и поставят типа Шайназарова, два на два метра.

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