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"Ошэлектро" не оприходовало оборудование почти на 9 тысяч долларов

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ВБ

Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Открытого акционерного общества "Ошэлектро" за период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Аудитом установлено, что оборудование автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) стоимостью 8 тыс. 655 долларов США, переданное по договору "Ошэлектро", не оприходовано по бухгалтерскому учету, и не составлен акт приема-передачи.

По итогам аудита ОАО "Ошэлектро" даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш КР, Правительство КР, Аппарат Президента КР, Секретариат Совета безопасности КР, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", Государственной таможенной службе КР и Совету директоров самой распредкомпании.

Найдены нарушения и в другой организации.

Также Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности и использования денежных средств, выделяемых ежегодно ОАО "Электрические станции" государственному учреждению "Дирекция по управлению средствами специального счета Токтогульского района и села Жазы-Кечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области". Аудируемый период - 2016 год.

Аудит отмечает недостатки в деятельности Дирекции. Так, в нарушение Закона КР "О государственных закупках" без проведения конкурса приобретена служебная автомашина стоимостью 440,0 тыс. сомов.

На конец 2016 года из суммы дебиторской задолженности в 46,9 млн сомов просроченная задолженность составила 45,0 млн сомов. В 2013-2014 году в Управление ГСБЭП по Джалал-Абадской области переданы материалы по дебиторской задолженности коммерческих структур на сумму 13,1 млн сомов. В прокуратуру Токтогульского района Джалал-Абадской области в 2014 году переданы материалы по дебиторской задолженности ОсОО "Архиград" на 16,4 млн сомов.

По итогам аудита даны предписания и рекомендации по устранению нарушений и недостатков в деятельности Дирекции.

URL: https://www.vb.kg/370318
Теги:
аудит, нарушения
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