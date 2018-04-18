Встреча Жээнбекова с Путиным. О чем будут разговаривать президенты?

Пока еще неизвестно, будет ли новоизбранный президент Российской Федерации Владимир Путин приглашать на свою инаугурацию глав дружественных стран. Такой информацией пока не располагают ни в Российском Посольстве, ни в аппарате президента КР.

Скорее всего, с учетом того, что это не первый срок Владимира Путина на посту президента, и с оглядкой на международную обстановку, в т.ч. в Сирии, церемония будет скромной.

Но, как уверен собеседник VB.KG экс-глава МИД КР Аликбек Джекшенкулов, встреча Жээнбекова с Путиным в двустороннем формате обязательно состоится. Чуть позже.

Напомним, свой первый визит после победы на выборах президента Сооронбай Жээнбеков совершил именно в Москву. Расставив, таким образом, точки над i по поводу своего внешнеполитического курса.

"Символично, что первый зарубежный визит я совершаю в Москву. Так и должно быть. Спасибо за личный вклад в развитие кыргызско-российских отношений. В этом году исполнилось 25 лет нашим дипломатическим отношениям. Кыргызстан перенес много испытаний, две революции, и после 2010 года была угроза потерять страну. Во главе с Алмазбеком Атамбаевым нам удалось вернуть стабильность и выйти на устойчивый курс развития. В этом и ваша заслуга", - заявил тогда Сооронбай Шарипович.

- И теперь, после официального вступления в должность Владимира Путина, насколько я понимаю, должна быть двусторонняя встреча двух президентов. Вопросы, которые, скорее всего будут обсуждать лидеры Кыргызстана и России, это региональная безопасность. Ситуация в Сирии достаточно сложная, и может повлиять на расклад сил в Афганистане. А если там положение дел осложнится, это уже напрямую скажется и на ситуации в ЦА. У нас нет общих границ с Афганистаном, но на Кыргызстан идет выход через Таджикистан и Узбекистан.

Второй вопрос это, безусловно, экономической интеграции, вопрос российских инвестиций. Наша экономика в них очень нуждается. И вопрос, скажем так, взаимодействия наших правительств в рамках евразийского сотрудничества. Потому что на сегодняшний день это главная экономическая организация, в которую мы вступили. И членство в которой начало приносить реальные положительные результаты, - уточняет Аликбек Джекшенкулович.

Экс-глава МИД КР не прекращает общения со своими коллегами-дипломатами из других стран. По его словам, пока что все наблюдают за нашими внутриполитическими процессами, но оценок не дают. Не позволяет дипломатическая этика.

- Что касается Сооронбая Жээнбекова, у всех есть надежда, что он будет проводить новую внешнюю политику. Прежде всего предсказуемую, последовательную и ответственную, - уточняет Джекшенкулов.

Что касается отношений с Казахстаном, то, утверждает собеседник VB.KG, особых проблем нет. Встречи Жээнбекова и Назарбаева, прошедшие в Минске и Астане, показали, что есть политическая воля двух президентов продолжать тесное сотрудничество по всем направлениям. Это и безопасность, и экономическое, культурно-гуманитарное направление.

- На сегодняшний день все вопросы на двустороннем уровне решены. Все хорошо, правда. Мы ведь, к сожалению, когда возникают проблемы, начинаем обсуждать. А когда хорошо, молчим, - сожалеет Джекшенкулов.

Напоследок собеседник VB.KG подчеркнул, что и сам Сооронбай Шарипович сейчас больше занят внутриполитической ситуацией – она занимает все его внимание. Но, тем не менее, ему удается вести прагматичную политику.

Напомним, в этом году президент Жээнбеков уже совершил визиты в Анкару и Брюссель, где встретился с политическими лидерами и главами Европейских институтов и независимых фондов.