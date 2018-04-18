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Встреча Жээнбекова с Путиным. О чем будут разговаривать президенты?

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Марина Осипова

Пока еще неизвестно, будет ли новоизбранный президент Российской Федерации Владимир Путин приглашать на свою инаугурацию глав дружественных стран. Такой информацией пока не располагают ни в Российском Посольстве, ни в аппарате президента КР.

Скорее всего, с учетом того, что это не первый срок Владимира Путина на посту президента, и с оглядкой на международную обстановку, в т.ч. в Сирии, церемония будет скромной.

Но, как уверен собеседник VB.KG экс-глава МИД КР Аликбек Джекшенкулов, встреча Жээнбекова с Путиным в двустороннем формате обязательно состоится. Чуть позже.

Напомним, свой первый визит после победы на выборах президента Сооронбай Жээнбеков совершил именно в Москву. Расставив, таким образом, точки над i по поводу своего внешнеполитического курса.

"Символично, что первый зарубежный визит я совершаю в Москву. Так и должно быть. Спасибо за личный вклад в развитие кыргызско-российских отношений. В этом году исполнилось 25 лет нашим дипломатическим отношениям. Кыргызстан перенес много испытаний, две революции, и после 2010 года была угроза потерять страну. Во главе с Алмазбеком Атамбаевым нам удалось вернуть стабильность и выйти на устойчивый курс развития. В этом и ваша заслуга", - заявил тогда Сооронбай Шарипович.

- И теперь, после официального вступления в должность Владимира Путина, насколько я понимаю, должна быть двусторонняя встреча двух президентов. Вопросы, которые, скорее всего будут обсуждать лидеры Кыргызстана и России, это региональная безопасность. Ситуация в Сирии достаточно сложная, и может повлиять на расклад сил в Афганистане. А если там положение дел осложнится, это уже напрямую скажется и на ситуации в ЦА. У нас нет общих границ с Афганистаном, но на Кыргызстан идет выход через Таджикистан и Узбекистан.

Второй вопрос это, безусловно, экономической интеграции, вопрос российских инвестиций. Наша экономика в них очень нуждается. И вопрос, скажем так, взаимодействия наших правительств в рамках евразийского сотрудничества. Потому что на сегодняшний день это главная экономическая организация, в которую мы вступили. И членство в которой начало приносить реальные положительные результаты, - уточняет Аликбек Джекшенкулович.

Экс-глава МИД КР не прекращает общения со своими коллегами-дипломатами из других стран. По его словам, пока что все наблюдают за нашими внутриполитическими процессами, но оценок не дают. Не позволяет дипломатическая этика.

- Что касается Сооронбая Жээнбекова, у всех есть надежда, что он будет проводить новую внешнюю политику. Прежде всего предсказуемую, последовательную и ответственную, - уточняет Джекшенкулов.

Что касается отношений с Казахстаном, то, утверждает собеседник VB.KG, особых проблем нет. Встречи Жээнбекова и Назарбаева, прошедшие в Минске и Астане, показали, что есть политическая воля двух президентов продолжать тесное сотрудничество по всем направлениям. Это и безопасность, и экономическое, культурно-гуманитарное направление.

- На сегодняшний день все вопросы на двустороннем уровне решены. Все хорошо, правда. Мы ведь, к сожалению, когда возникают проблемы, начинаем обсуждать. А когда хорошо, молчим, - сожалеет Джекшенкулов.

Напоследок собеседник VB.KG подчеркнул, что и сам Сооронбай Шарипович сейчас больше занят внутриполитической ситуацией – она занимает все его внимание. Но, тем не менее, ему удается вести прагматичную политику.

Напомним, в этом году президент Жээнбеков уже совершил визиты в Анкару и Брюссель, где встретился с политическими лидерами и главами Европейских институтов и независимых фондов.

URL: https://www.vb.kg/370319
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Аликбек Джекшенкулов, Казахстан, Россия, политика
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Комментарии
Эрик Назаров
18.04.2018, 14:36
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Россия теряет Кыргызстан

В самый разгар кризиса между Россией и США стратегический партнёр России в Центральной Азии — Кыргызстан, сделал шаг в сторону Запада.  Сначала Сооронбай Жээнбеков – глава страны, посетил Турцию одновременно с президентом Украины Порошенко, а после вылетел в  Бельгию и встретился с руководством  Евросоюза.Искать подводные геополитические течения и намёки в визите президента Киргизии в Европу не имело никакого смысла, если бы он не совпал с самым острым кризисом между Россией и странами НАТО за последние 50 лет.

Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду заявил телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью РИА новости не скрывал своих опасений: «Ситуация в отношениях России и США на фоне сирийских событий находится на грани военного столкновения, обстановка сегодня критичнее, чем была между Москвой и Вашингтоном в годы войны во Вьетнаме или в эпоху Карибского кризиса».

Напомню, что  буквально на днях Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании возможной химической атаки в Сирии. Резолюцию поддержали 12 стран-членов Совбеза, против выступили Боливия и Россия, наложившая вето на документ.Анкара отреагировала достаточно чётко, встав на сторону НАТО иназвав  непринятую резолюция США по Сирии  упущенной возможностью.  9 апреля Эрдоган и вовсе встретился с Порошенко, пообещав  Киеву  участие Турции в миротворческой миссии в Донбассе. Чем вызвал вполне ожидаемую негативную реакцию российский экспертов :«Трамп и Эрдоган договорились».9 апреля в Турцию прибыл  также  и президент Киргизии со своим первым рабочим визитом , а уже 11-12 апреля  Сооронбай Жээнбеков совершил рабочий визит в институты Европейского союза в Брюсселе.

На встрече в Европе Жээнбеков предпочёл культурную программу политической и  заявил, что укрепление партнерства с ЕС — один из главных приоритетов внешней политики страны.Российским чиновникам и политологам есть над чем задуматься: стратегический партнёр России в Азии отворачивается от неё в трудный момент вслед за Анкарой, демонстрируя США свою готовность вернуть ранее выведенную американскую авиабазу ,  или  команда нового президента  увлечена внутренним политическим полем и не видит ничего дальше Бишкека?В пользу первой версии, свидетельствуют новости из Киргизии последнего месяца.

Долгое время  позиционирующий себя, как приемник предыдущего абсолютно пророссийского президента Алмазбека Атамбаева  — Жээнбеков демонстрирует размежевание с ним и сближение с проамериканскими политиками – Омурбеком Текебаевым, Розой Отунбаевой, Эдилем Байсаловым, Равшаном Джеенбековым  и группой НПО известных, как активных грантополучателей  средств по линии Госдепартамента США и Евросоюза.   Журналисты Информационного агентства «Регнум» предположили, что Жээнбеков может пересмотреть не только локальные политические обязательства, но и международные.  Как показывает история Современного Кыргызстана в своё время располагавшего на своей территории и российскую, и американскую базу, многовекторность конёк местного истеблишмента.

Ведь тогда экономически неразвитая Республика живущая во многом за счёт грантов, кредитов и переводов трудовых мигрантов из России, может пролоббировать себе финансовую маржу не с одной стороны, а двух.  Вполне вероятно, что Жээнбеков не скрывающий своей  тяги к канонам мусульманской веры, своё каждое обращение к кыргызстанцам он заканчивает восхвалением Аллаха,  не захотел отрываться от мнения по Сирии большинства арабских стран. 

В любом случае,  всё больше прямых и косвенных доказательств указывает, что кроме  противостояния в Сирии, сложной ситуации по Украине, Россия в любой момент может лишиться своего геополитического партнёра в лице Кыргызстана и получить американскую военную базу ещё и на его территории.

Специально для Центр Мнений: Александр Михеев, политический обозреватель

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