Встреча Жээнбекова с Путиным. О чем будут разговаривать президенты?

Россия теряет Кыргызстан
В самый разгар кризиса между Россией и США стратегический партнёр России в Центральной Азии — Кыргызстан, сделал шаг в сторону Запада. Сначала Сооронбай Жээнбеков – глава страны, посетил Турцию одновременно с президентом Украины Порошенко, а после вылетел в Бельгию и встретился с руководством Евросоюза.Искать подводные геополитические течения и намёки в визите президента Киргизии в Европу не имело никакого смысла, если бы он не совпал с самым острым кризисом между Россией и странами НАТО за последние 50 лет.
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду заявил телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью РИА новости не скрывал своих опасений: «Ситуация в отношениях России и США на фоне сирийских событий находится на грани военного столкновения, обстановка сегодня критичнее, чем была между Москвой и Вашингтоном в годы войны во Вьетнаме или в эпоху Карибского кризиса».
Напомню, что буквально на днях Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании возможной химической атаки в Сирии. Резолюцию поддержали 12 стран-членов Совбеза, против выступили Боливия и Россия, наложившая вето на документ.Анкара отреагировала достаточно чётко, встав на сторону НАТО иназвав непринятую резолюция США по Сирии упущенной возможностью. 9 апреля Эрдоган и вовсе встретился с Порошенко, пообещав Киеву участие Турции в миротворческой миссии в Донбассе. Чем вызвал вполне ожидаемую негативную реакцию российский экспертов :«Трамп и Эрдоган договорились».9 апреля в Турцию прибыл также и президент Киргизии со своим первым рабочим визитом , а уже 11-12 апреля Сооронбай Жээнбеков совершил рабочий визит в институты Европейского союза в Брюсселе.
На встрече в Европе Жээнбеков предпочёл культурную программу политической и заявил, что укрепление партнерства с ЕС — один из главных приоритетов внешней политики страны.Российским чиновникам и политологам есть над чем задуматься: стратегический партнёр России в Азии отворачивается от неё в трудный момент вслед за Анкарой, демонстрируя США свою готовность вернуть ранее выведенную американскую авиабазу , или команда нового президента увлечена внутренним политическим полем и не видит ничего дальше Бишкека?В пользу первой версии, свидетельствуют новости из Киргизии последнего месяца.
Долгое время позиционирующий себя, как приемник предыдущего абсолютно пророссийского президента Алмазбека Атамбаева — Жээнбеков демонстрирует размежевание с ним и сближение с проамериканскими политиками – Омурбеком Текебаевым, Розой Отунбаевой, Эдилем Байсаловым, Равшаном Джеенбековым и группой НПО известных, как активных грантополучателей средств по линии Госдепартамента США и Евросоюза. Журналисты Информационного агентства «Регнум» предположили, что Жээнбеков может пересмотреть не только локальные политические обязательства, но и международные. Как показывает история Современного Кыргызстана в своё время располагавшего на своей территории и российскую, и американскую базу, многовекторность конёк местного истеблишмента.
Ведь тогда экономически неразвитая Республика живущая во многом за счёт грантов, кредитов и переводов трудовых мигрантов из России, может пролоббировать себе финансовую маржу не с одной стороны, а двух. Вполне вероятно, что Жээнбеков не скрывающий своей тяги к канонам мусульманской веры, своё каждое обращение к кыргызстанцам он заканчивает восхвалением Аллаха, не захотел отрываться от мнения по Сирии большинства арабских стран.
В любом случае, всё больше прямых и косвенных доказательств указывает, что кроме противостояния в Сирии, сложной ситуации по Украине, Россия в любой момент может лишиться своего геополитического партнёра в лице Кыргызстана и получить американскую военную базу ещё и на его территории.
Специально для Центр Мнений: Александр Михеев, политический обозреватель