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Оппозиция не сможет отправить кабмин в отставку - нужны голоса коалиции

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Виктория Григоренко

После того, как три фракции признали работу правительства неудовлетворительной, вновь начались разговоры о возможной отставке кабмина. Политологи и вовсе назвали сложившуюся ситуацию "звездным часом" оппозиции.

По существующей Конституции КР для выражения недоверия кабмину необходимо две трети голосов парламента, то есть, 80-ти депутатов.

В настоящее время в ЖК официально зарегистрировано 120 народных избранников, которые поделены на шесть фракций. Три из них приходятся на коалицию – СДПК, "Кыргызстан" и "Бир бол", а три представляют оппозиционное крыло – "Ата Мекен", "Онугуу- Прогресс" и "РАЖ".

На данный момент недовольны работой команды Сапара Исакова три последних фракции.

При этом, "Онугуу - Прогресс" представлен 13 парламентариями, "Ата Мекен" - 10, "РАЖ" составляют 28 народных избранников. То есть, общее число оппозиционеров – 51 человек. И даже если они единогласно проголосуют за отставку парламента, то явно не соберут необходимого количества голосов.

В коалицию входят "Бир бол" - 12 депутатов, "Кыргызстан" - 18, СДПК – 37, плюс внефракционный депутат Жанар Акаев, ранее входивший в партию социал-демократов, и проходящий по уголовному делу Канатбек Исаев. Итого – 120 депутатов официально, фактически - 119.

Получается, что без коалиционных голосов отправить в отставку правительство не получится никак. Бытует мнение, что "за" может проголосовать "Бир Бол". Хоть фракция и находится в коалиции, но воспринимается порой больше как оппозиционная. Но и ее голосов не хватит. В довесок необходимы голоса всей фракции "Кыргызстан", либо часть голосов СДПК.

Собственный источник в парламенте сообщил VB.KG, что хотя фракция СДПК и приняла отчет правительства, но в вопросе выражения недоверия ситуация может измениться.

- Прежнего единения во фракции СДПК нет. С большей вероятностью могу сказать, что достаточно депутатов, которые в личном голосовании могут поддержать отставку правительства, - говорит собеседник VB.KG. - В любом случае нужны еще и голоса "Кыргызстана". А вот как проголосуют члены этой фракции, пока что непонятно.

И вот тут возникает следующий вопрос - а пойдут ли депутаты парламента на такой шаг, как персональная ответственность за отставку "политического" правительства Сапара Исакова?

Не вариант и развал ради этого коалиции большинства. Это невыгодно самим депутатам и их партиям.

Ведь шансов, что на новых выборах все вернутся в парламент в том же составе - мало.

URL: https://www.vb.kg/370320
Теги:
Ата Мекен, СДПК, Конституция, правительство, Жанарбек Акаев, Канатбек Исаев, Онугуу – Прогресс, Республика – Ата-Журт, Бир Бол, Жогорку Кенеш, Сапар Исаков
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