Город ответил на претензии жителей по поводу сноса гаражей в Востоке-5

В связи с различными публикациями в СМИ пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что по информации Свердловской районной администрации капитальный ремонт ул. Т. Айтматова от ул. Тугольбай-Ата до пр. Жибек-Жолу (ул. Салиевой) производится за счет гранта предоставляемой Правительством Китайской Народной Республики.

Работы по сносу и демонтажу объектов препятствующих строительству дороги, проводятся в рамках работы районного штаба по упорядочению застройки, благоустройству при реконструкции и реабилитации дорог Свердловского района.

Все работы касательно строительства дороги ведутся по согласованному со всеми соответствующими службами проекту, прошедшего Государственную экспертизу.

О капитальном ремонте улиц города Бишкек неоднократно сообщалось в средствах массовой информации. Также в 2017 году только на уровне района было проведено 12 встреч с жителями Свердловского района, и при каждой встрече обсуждались вопросы ремонта дорог по линии Управления капитального строительства мэрии г. Бишкек и по линии МП "Бишкекасфальтсервис", давалась подробная информация главой муниципальной администрации.

В 2017 году по ул. Т. Айтматова был заасфальтирован отрезок от ул. Т. Айтматова, 115 до ул. Мамбетова, то есть непосредственно вблизи металлических гаражей. Указанные гаражи расположены на земельном участке ранее предоставленной Общественному объединению "Союз водителей транспортных средств Кыргызской Республики" (ОО "СВТС КР") под существующие гаражи №4, во временное пользование на условиях аренды, сроком на 5 (пять) лет. Срок права временного пользования земельным участком истек 26.11.2007г.

01.10.2013г. Комиссия по предоставлению прав на земельные участки в г. Бишкек отказала в предоставлении ОО "СВТС КР" земельные участки в бессрочное и безвозмездное пользование. Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 03.03.2014г. исковое заявление ОО "СВТС КР" о признании незаконным отказа Комиссии было удовлетворено, УМС мэрии г. Бишкек было обязано повторно рассмотреть указанный вопрос. На заседании Комиссии от 18.09.2015г. было решено отказать в предоставлении земельных участков.

Далее ОО "СВТС КР" обратилось в судебные органы о признании недействительным решение Комиссии от 18.09.2015г.. Решением Межрайонного суда города Бишкек от 21 августа 2017 года заявление ОО "СВТС КР" удовлетворено. Определением Бишкекского городского суда от 28 декабря 2017 года решение Межрайонного суда оставлено в силе.

На сегодняшний день по данным УЗР (правопреемник УМС) мэрии г. Бишкек на определение Бишкекского городского суда подается надзорная жалоба в Верховный суд Кыргызской Республики.

Также на заседании районного штаба, МП "Бишкекглавархитектура" были даны поручения об определении места дислокации металлических гаражей, которые будут демонтированы по ул. Айтматова и ул. Суюмбаева. Однако решить вопрос положительно не представилось возможным, так как в ближайших кварталах свободные земельные участки для передислокации металлических гаражей отсутствуют.

Согласно пунктов 46, 47, Положения "О порядке и условиях предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек под объекты облегченного типа" утвержденного постановлением Бишкекского городского кенеша №288 от 20 декабря 2011 года, объекты облегченного типа (ООТ) подлежат демонтажу в случае функционирования объекта облегченного типа без надлежащего оформления разрешительных документов на размещение, также ООТ подлежит демонтажу в случае реализации нового строительства.

Демонтаж ООТ производится за счет владельца объекта по предварительному уведомлению за 5 дней. В случае демонтажа объекта, установленного и функционирующего без соответствующих документов предварительное уведомление не требуется. То есть, в данном случае, представитель ОО "СВТС КР" главный бухгалтер Исакова Т. 09.02.2018г. собственноручно расписалась в уведомлении, выданном представителем Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек, в котором указывалось о необходимости демонтажа ООТ за свой счет. Также 22 и 23 февраля 2018 года на все гаражи были приклеены уведомления о необходимости демонтажа ООТ.

5 марта текущего года при проведении работ по демонтажу ООТ по ул. Айтматова, владельцы металлических гаражей попросили отсрочить демонтаж на один месяц, при этом они обязались за свой счет демонтировать гаражи. Данная просьба была принята во внимание, и владельцам гаражей был дан срок до 5 апреля для демонтажа и освобождения земельных участков в добровольном порядке.

Также отмечаем, в соответствии пункта 48 вышеуказанного Положения, в случае создания препятствий проведению демонтажа со стороны владельца или его представителя, составляется опись материальных ценностей, находящихся в объекте, и демонтаж производится с находящимися в нем материальными ценностями без компенсации возможного материального и морального ущерба, при этом уполномоченный орган не несет ответственности за целостность объекта и других ценностей.

В случае отсутствия владельца, объект опечатывается и демонтаж производится с находящимися в нем материальными ценностями без компенсации возможного материального и морального ущерба, при этом уполномоченный орган не несет ответственности за целостность объекта и других ценностей.

16.04.2018г. совместно с соответствующими службами проводились работы по демонтажу металлических гаражей. Также, многие владельцы гаражей добровольно демонтируют свои гаражи собственными силами. На сегодняшний день из 338 демонтировано 146 металлических гаражей.