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Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя НБКР

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 апреля, принял председателя Национального банка страны Толкунбека Абдыгулова.

Председатель Национального банка рассказал о ситуации на валютном рынке и принимаемых мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты, проводимой денежно-кредитной политике и обеспечению стабильности банковского сектора.

Кроме этого остановился на планах Национального банка по развитию банковской инфраструктуры и увеличению доли безналичных платежей в рамках реализации Основных направлений развития платежной системы на 2018-2022 годы, конечной целью которых является повышение уровня проникновения банковских и платежных услуг в Кыргызской Республике.

Также была представлена информация о мероприятиях, проводимых Национальным банком в честь 25-летия национальной валюты – сома.

Председатель Национального банка отметил, что по поручению Президента, в рамках предоставления банковскому сектору налоговых преференций на ввоз банкоматов и терминалов, коммерческие банки обеспечат достаточной инфраструктурой регионы и отдаленные села. Большое внимание будет уделено развитию банковского сектора в регионах страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что с учетом складывающейся экономической ситуации у основных торговых партнеров Кыргызстана, Национальному банку совместно с Правительством Кыргызской Республики необходимо определить каналы и степень влияния внешних шоков на экономику страны. Проработать план совместных мероприятий на случай негативного воздействия ситуации на внешних рынках на экономику и предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом товаров.

Также Глава государства отметил о необходимости скорейшего внедрения финансовых и банковских услуг на основе инновационных технологий, активизации работы по созданию условий для развития безналичных платежей, обеспечения доступности финансовых и платежных услуг, в особенности в регионах.

URL: https://www.vb.kg/370322
Теги:
валюта, НБ КР, Сооронбай Жээнбеков, Толкунбек Абдыгулов
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