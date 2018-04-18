Масса нарушений в работе Дирекции по управлению Фондом развития ИК области

Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области за 2016 год. В материалах аудита отмечается, что распорядителем средств Фонда не выполняются нормы Положения о Фонде. В частности, не проводятся открытые слушания с привлечением средств массовой информации об использовании денег Фонда и не учитываются мнения жителей при их распределении.

В ходе аудит выявлены финансовые нарушения на 12,9 млн сомов. Из них, необоснованные выплаты заработной платы составили 0,9 млн сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ – 11,9 млн сомов. Резервы и потери бюджета составили 0,3 млн сомов.

Аудитом выборочно охвачены выполненные строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы на сумму 181,6 млн сомов, где выявлены завышения объемов строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на общую сумму 11,9 млн сомов. Из этой суммы в ходе аудита сняты с объемов 11,3 млн сомов.

Аудитом отмечено, что главы райгосадминистраций, мэры городов включают в заявки на финансирование проектов за счет средств Фонда новые объекты при наличии незавершенных строительств. На момент проведения аудита числилось 7 незавершенных объектов проектной стоимостью 119,9 млн сомов, которые были начаты в 2014-2015 годах.

Дирекцией Фонда не на должном уровне велся учет задолженности и контроль над своевременностью погашения выданных сумм и предоставления актов выполненных работ. Кроме того, производилось финансирование подрядчиков, имеющих большие суммы дебиторской задолженности, не составлялись своевременно акты сверок с дебиторами. Общая сумма дебиторской задолженности на начало 2016 года составила 262,2 млн сомов, которая к концу года выросла на 53,2 млн сомов и составила 315,4 млн сомов. В том числе за поставщиками и подрядчиками числилось 194,9 млн сомов или 61,8% средств Фонда находились в распоряжении частных фирм.

В ходе аудита согласно актам сверок взаиморасчетов погашена дебиторская задолженность на общую сумму 231,9 млн сомов.

Аудит отмечает, что Фондом допущен ряд процедурных нарушений законодательства о государственных закупках. В частности, от большинства победителей электронных торгов не получены оригиналы официальных документов, отсутствуют отдельные приложения к тендерной документации, протоколы, подписи отдельных членов тендерной комиссии. По 11 тендерам суммы гарантийного обеспечения конкурсной заявки и гарантийного обеспечения исполнения договора не соответствуют требованиям конкурсной документации. По 14 тендерам сроки выплат авансовых платежей не соответствуют требованиям конкурсной документации, подрядчиками не были предоставлены банковские гарантии на сумму авансового платежа.

В 2016 году в отсутствии запланированных по смете средств на материальное поощрение, выплачена премия работникам в сумме 1,9 млн сомов. При этом были допущены факты премирования при несвоевременном завершении объектов, неоднократном изменении сроков ввода и наличии дебиторской задолженности за подрядчиками.

Дирекцией Фонда не применены меры ответственности в соответствии со статьями 356 и 358 Гражданского Кодекса КР и предусмотренными договорами санкциями к подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 1,8 млн сомов.

Счетной палатой даны предписания по устранению выявленных финансовых нарушений и недостатков в работе Фонда. Материалы аудита по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками направлены в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР.