Задержана перевозчица наркотиков. Улов оперативников - полкило гашиша

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление, пресечение сбыта и распространения наркотических средств.

17 апреля 2018 года сотрудники СБНОН МВД КР при участии низовых подразделений провели оперативно-розыскные мероприятия с целью

задержания с поличным наркоперевозчиков и распространителей.

Совместно с сотрудниками СБНОН ОВД Сокулукского района в одном из домов села Ново-Павловка Чуйской области проведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят пакет с веществом со специфическим запахом. Далее, при личном досмотре у гражданки К.А. 1970 г.р., уроженки Джалал-Абадской области, временно проживающей по указанному адресу, в потайном кармане был обнаружен и изъят пакет с 44 штуками брикетов в форме спичечных коробков темно-коричневого цвета и со специфическим запахом, общий вес всего изъятого около 500 гр, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. По оперативным данным подозреваемая женщина занимается перевозкой наркотиков.

Согласно, проведенной химической экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш". Задержанная водворена в ИВС.В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.