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МИД КР не знает, является ли женщина, приговоренная к смерти, гражданкой КР

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Марина Осипова

По словам официального представителя МИД КР Айымкан Кулекеевой, по каждой информации о том, что граждане Кыргызстана становятся фигурантами уголовных дел и судебных заседаний за рубежом, проводятся все необходимые действия.

- И по распространенной информации о том, что три гражданки Кыргызстана ждут в Ираке решения суда из-за якобы их связи с террористами, и сейчас, по материалу о том, что кыргызстанка приговорена в Ираке к смертной казни, мы все проверяем. В первом случае мы вручили ноту Консулу Иракской Республики и Международному "Красному кресту" с просьбой оказать содействие в уточнении гражданства задержанных. Пока что ответ мы не получили, но продолжаем уточнять. И по поводу женщины, которую приговорили к смертной казни за связь с ИГИЛ, пока нет подтверждения, что она является гражданской Кыргызстана. Мы еще раз обновили все запросы, ждем ответа, - сообщила VB.KG Кулекеева.

Последует ли от МИДа какое-то предупреждение для граждан Кыргызстана о нежелательности выезда в такие страны, как Ирак, Сирия и т.д., пока неизвестно.

URL: https://www.vb.kg/370327
Теги:
Ирак, ИГИЛ, смертная казнь, МИД
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Комментарии
Гражданин
18.04.2018, 18:22

Пока наши чинуши будут уточнять наша гражданка она или нет приговор приведут в исполнение, то есть она уже будет мертва, после этого потребуется куча бумаг чтоб привезти груз 200, вот так наши работают и ничего не могут сделать и вытащить не смогут, нет информации что она сама поехала туда, может ее обманули обещали найти работу в турции типо будешь нянькой а на самом деле продали ее игилу

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Гражданин
18.04.2018, 18:51

Наш мид вообще что нибудь знают? они узнают информация из новостей, может им государство телевизор подарить пускай каждый день смотрят новости и будут в курсе

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