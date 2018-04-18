МИД КР не знает, является ли женщина, приговоренная к смерти, гражданкой КР

По словам официального представителя МИД КР Айымкан Кулекеевой, по каждой информации о том, что граждане Кыргызстана становятся фигурантами уголовных дел и судебных заседаний за рубежом, проводятся все необходимые действия.

- И по распространенной информации о том, что три гражданки Кыргызстана ждут в Ираке решения суда из-за якобы их связи с террористами, и сейчас, по материалу о том, что кыргызстанка приговорена в Ираке к смертной казни, мы все проверяем. В первом случае мы вручили ноту Консулу Иракской Республики и Международному "Красному кресту" с просьбой оказать содействие в уточнении гражданства задержанных. Пока что ответ мы не получили, но продолжаем уточнять. И по поводу женщины, которую приговорили к смертной казни за связь с ИГИЛ, пока нет подтверждения, что она является гражданской Кыргызстана. Мы еще раз обновили все запросы, ждем ответа, - сообщила VB.KG Кулекеева.

Последует ли от МИДа какое-то предупреждение для граждан Кыргызстана о нежелательности выезда в такие страны, как Ирак, Сирия и т.д., пока неизвестно.