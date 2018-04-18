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Теперь маркировку товаров можно будет отследить в он-лайн режиме

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 марта 2018 года.

Закон принят в целях создания правовой основы для введения маркировки товаров, электронного патента и совершенствования администрирования ККМ-онлайн и обеспечения условий для прослеживаемости товаров как ЕАЭС, так и иностранных товаров на территории Кыргызской Республики в соответствии с требованиями ЕАЭС, сообщает Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1 и пунктов 4, 11,13 - 23 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/370328
Теги:
закон, ЕАЭС, Сооронбай Жээнбеков
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