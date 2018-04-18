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Кто еще отправится в СИЗО ГКНБ в ближайшее время?

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Виктория Григоренко

В Кыргызстане борьба с коррупцией идет полным ходом. Только за первые четыре месяца 2018 года Госкомитетом нацбезопасности задержано 10 крупных чиновников. Большая часть проходит по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Другие непосредственно за взятки и хищения. На данный момент все они находятся в СИЗО ГКНБ.

Считаем:

9 февраля - Задержан заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК Арсен Закиров. В результате проверки Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР. Хищение более 2 миллионов сомов из бюджета парламента

3 марта - задержан бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев. В отношение него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения", "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров", "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций, совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, где более 30 процентов акций (доли) принадлежит государству" и статьей "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" УК КР.

7 марта - Задержан директор департамента дорожного хозяйства Минтранса Арстанбек Ибраев. Ему предъявлено обвинение по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР" и "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров" Уголовного кодекса КР.

7 марта - Сотрудники ГКНБ задержали технического директора ОАО "Электрические станции" Алмаза Жусупбекова. Его дело проходит в рамках расследования причин аварии на ТЭЦ в конце января этого года.

3 апреля – Взят под стражу замглавы Государственной налоговой службы Кубанычбек Кумашов. Он задержан в рамках уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета республики НДС в пользу ОсОО "Интеррустрейд" и ОсОО "Полларис", а также по подозрению в коррупции.

4 апреля – В СИЗО ГКНБ отправился и генеральный директор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций" УК КР.

16 апреля - Начальник управления Генпрокуратуры Улан Чалбаев задержан по подозрению в получении взятки в $200 тысяч.

17 апреля - задержаны в качестве подозреваемых бывший генеральный директор ОАО "Электрические станции", ныне мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов и бывший заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбек Назаров. В рамках возбужденного уголовного дела по факту аварии на ТЭЦ Бишкека.

18 апреля – Задержан бывший глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. Он подозреваемый в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции (ст. 303, ч. 1) при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкека".

К слову, еще не решена судьба экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева. 30 марта ГКНБ завершил расследование по делу в отношении Зилалиева по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса Кыргызстана. Предъявлено обвинение. Решения суда по этому делу пока нет.

Кто следующий? И хватит ли у ГКНБ камер для высокопоставленных граждан?

URL: https://www.vb.kg/370329
Теги:
ГКНБ, правительство, Уголовный кодекс, АКС ГКНБ
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