Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения

Украшенный офис, праздничная суета и улыбки на лицах сотрудников, - с самого утра в колл-центре компании MegaCom царит особая атмосфера. Каждый год 17 апреля дружная команда *500 принимает поздравления – в этом году Служба поддержки клиентов MegaCom отмечает свой 12-й день рождения.

История крупнейшего подразделения компании MegaCom началась 17 апреля 2006 года, когда на номер *500 поступил первый звонок. В это сложно поверить, но тогда абонентскую базу компании обслуживали всего 7 операторов. С запуском новых тарифных планов, услуг и опций появилась необходимость увеличить команду. Сегодня состав дирекции СПК достигает более 200 сотрудников.

В режиме "нон-стоп"

Колл-центр MegaCom работает в режиме 24/7 без перерывов, праздников и выходных. Операторы всегда готовы ответить на звонок и предоставить исчерпывающую информацию по всем вопросам, касающимся мобильной связи. Круглосуточный контакт-центр избавляет абонентов от необходимости тратить время на посещение Центров продаж и обслуживания компании и оперативно помогает решить ту или иную проблему. Связаться со Службой поддержки клиентов можно, позвонив на бесплатный номер *500.

Также получить онлайн-консультацию в любое время и совершенно бесплатно можно по дополнительным каналам связи:

"Онлайн-помощник" доступен на официальном сайте www.megacom.kg. Для того, чтобы связаться со специалистами онлайн-чата и задать вопрос, касающийся сотовой сети MegaCom, достаточно написать свое сообщение в окне браузера. "SMS–консультант" предоставляет информацию посредством отправки бесплатного короткого текстового сообщения на номер "Горячей линии" 500. При возникновении вопросов по мобильной связи пользователю популярного мессенджера WhatsApp достаточно отправить сообщение на номер +996 555 500 000.

Кузница ценных кадров

Работники СПК в подавляющем большинстве – это молодежь. Для них работа в колл-центре - отличный старт в профессиональном плане. Лучшие из лучших успешно строят свою карьеру в стенах компании MegaCom. Ярким примером тому является история успеха директора СПК Алены Всяких, которая начинала свою деятельность в качестве простого оператора, прошла все ступени карьеры и стала руководителем крупнейшего подразделения компании.

"К нам приходят студенты разных факультетов, без опыта работы и совмещают труд и учебу. Многие операторы вырастают в личностном и профессиональном плане, идут вверх по карьерной лестнице и занимают ведущие позиции в совершенно разных отделах компании. Сейчас это действующие специалисты IT-направления, маркетинга, PR, технической и коммерческой дирекции. Эти ребята - наша гордость", - отмечает директор Службы поддержки клиентов компании MegaCom Алёна Всяких.

От улыбки станет всем светлей

Бывает так, что абоненты звонят в плохом настроении. Несмотря на это, в ответ они всегда услышат приятный голос специалиста, который сделает все, чтобы снизить накал эмоций, помочь и проконсультировать. Для каждого сотрудника СПК существует негласный закон – клиент всегда должен остаться довольным. Поэтому вежливость - это одно из главных качеств работников контакт-центра. К слову, по результатам ежегодных исследований абоненты дают высокую оценку качеству обслуживания Службы поддержки клиентов MegaCom.

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