Подполковник милиции задержан по подозрению в наркоторговле

Сотрудники СБНОН МВД задержали двух граждан, занимавшихся перевозкой и сбытом героина в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД КР.

По их информации, 17 апреля 2018 года примерно в 5 часов утра сотрудниками СБНОН и Следственной службы МВД КР в Бишкеке на пересечении улиц Токтогула и пр. Манас задержаны двое наркоторговцев.

"Первый, М.М., 1968 г.р., гражданин Республики Таджикистан, второй М.Н. 1977 года рождения, уроженец Каракола Иссык-Кульской области, ныне проживающий в городе Ош. При досмотре автомашины, принадлежащей гражданину М.Н., обнаружена и изъята картонная коробка с внутренним содержимым в виде 13 перемотанных липкой лентой свертков с порошкообразным веществом белого цвета, со специфическим кислым запахом. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 247 "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР", - проинформировали в МВД.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством "героин". Общий вес наркотиков составляет 13 кг 500 грамм.

"При проверке документов выяснилось, что задержанный М.Н. является сотрудником одного из подразделений ПСН МВД в должности старшего инспектора и в звании подполковника. Службой внутренних расследований МВД КР по факту дискредитации звания сотрудника милиции проводится служебное расследование", - подчеркнули в ведомстве.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД города Бишкека.