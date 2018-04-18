Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018 в России

Сегодня, 18 апреля, стартовал очередной и заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 в России.

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер доволен тем, как идет продажа билетов. О чем он сообщил журналистам.

"Завтра начнется очередной этап продаж. Всего на всех этапах будет доступно порядка 2,7 млн билетов. Мы предоставляем абсолютно равные возможности для приобретения билетов болельщикам со всего мира. Первые две недели со старта последнего этапа продаж билеты в кассах приобрести будет нельзя, можно будет купить только онлайн, а потом забрать их в билетном центре", – сказал Эллер.

Билеты будут доступны для покупки в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира – 15 июля. Также с завтрашнего дня запускается специальная платформа по передаче и перепродаже билетов.

В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 1,7 млн билетов, сообщает sports.ru.