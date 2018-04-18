Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 84.95 - 85.60

Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018 в России

104  0
ВБ

Сегодня, 18 апреля, стартовал очередной и заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 в России.

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер доволен тем, как идет продажа билетов. О чем он сообщил журналистам.

"Завтра начнется очередной этап продаж. Всего на всех этапах будет доступно порядка 2,7 млн билетов. Мы предоставляем абсолютно равные возможности для приобретения билетов болельщикам со всего мира. Первые две недели со старта последнего этапа продаж билеты в кассах приобрести будет нельзя, можно будет купить только онлайн, а потом забрать их в билетном центре", – сказал Эллер.

Билеты будут доступны для покупки в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира – 15 июля. Также с завтрашнего дня запускается специальная платформа по передаче и перепродаже билетов.

В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 1,7 млн билетов, сообщает sports.ru.

URL: https://www.vb.kg/370332
Теги:
Россия, спорт, футбол, чемпионат мира, ФИФА
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  