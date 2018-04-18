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Сегизбаев ушел. Вместе с компроматами на многих VIPов?

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Марина Осипова

Экс-глава ГКНБ сделал очень недвусмысленное заявление. Тем, у кого рыльце в пушку, стоит призадуматься.

Абдил Сегизбаев, в отличие от той же Индиры Джолдушбаевой, ушел тихо. Практически по-английски. Его, как мы уже говорили, не пытали депутаты парламента, не сканировали на предмет проделанной работы.

И вовсе не потому, что ГКНБ - закрытая организация. У парламентариев есть полномочия истребовать данные по деятельности и этой конторы.

Возможно все дело в том, что "допрашивать" Сегизбаева попросту боятся.

Проработав в чине главы ГКНБ неполных три года и имея карт-бланш от президента на разработку буквально всех, Абдил Кенешевич, можно даже не спорить, узнал много чего интересного из жизни отечественных политиков и чиновников. Другой вопрос, что сведения эти в адрес кого-то были использованы, а по поводу других - убраны в "заветную" папочку до поры до времени.

Сам Сегизбаев сегодня это косвенно подтвердил. В интервью газете "Дело №" на вопрос о том, почему он до сих пор не давал интервью, экс-глава ГКНБ многозначительно ответил: "Не считаю правильным, когда сотрудник спецслужбы, тем более ее руководитель, раздает интервью. Мы достаточно информированы, чтобы промолчать (улыбается)", - передает его слова газета.

Важно в данном контексте и то, что Абдил Кенешевич по-прежнему остается соратником экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Даже предполагать, что Сегизбаев может воспользоваться своими тайными знаниями, конечно же, не будем.

Но кто знает, где, когда и с чьей подачи могут всплыть интересные подробности из жизни кыргызстанских VIPов.

Есть, о чем задуматься. Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370333
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, Индира Джолдубаева
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