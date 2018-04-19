Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 84.95 - 85.60

Гаишники не помогают, а только мешают?

335  1
Виктория Григоренко

Уже с утра в центре Бишкека образовалась пробка, "благодаря" сотруднику ДПС. Сообщение об этом VB.KG прислали жители столицы.

"Мучаются и пешеходы, которые банально не могут перейти дорогу. Логика сотрудников ДПС совершенно необъяснима. Пропуская одну полосу, они создают огромные заторы на других", - возмущаются граждане.

Стоит отметить, что такая же ситуациях на перекрестке Советская - Боконбаева, к слову, повторяется и каждый вечер.

URL: https://www.vb.kg/370336
Теги:
ГУБДД, пробки, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
ывар
19.04.2018, 11:06

гаец организует движение для пропуска спецлиц. тут у него не стоит цели разгрузить перекресток

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  