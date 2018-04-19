Гаишники не помогают, а только мешают?

Уже с утра в центре Бишкека образовалась пробка, "благодаря" сотруднику ДПС. Сообщение об этом VB.KG прислали жители столицы.

"Мучаются и пешеходы, которые банально не могут перейти дорогу. Логика сотрудников ДПС совершенно необъяснима. Пропуская одну полосу, они создают огромные заторы на других", - возмущаются граждане.

Стоит отметить, что такая же ситуациях на перекрестке Советская - Боконбаева, к слову, повторяется и каждый вечер.