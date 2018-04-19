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В Казахстане выявлен многомиллионный теневой бизнес. Замешан и Кыргызстан

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Виктория Григоренко

2,5 миллиона необработанных шкур крупнорогатого скота (КРС) ежегодно вывозят из Казахстана по "серым" схемам, передает КазТАГ.

Как уточняют СМИ соседнего государства, налаженную схему контрабанды "вскрыли" представители мажилиса парламента РК от фракции "Народные коммунисты". После чего направили запрос в прокуратуру Казахстана. В документе говорится:

"Значимой проблемой является сложившаяся криминогенная ситуация в кожевенной отрасли. Ежегодно из страны по серым схемам вывозится порядка 2,5 млн необработанных шкур КРС, что составляет более 80% от общего количества снятых шкур, от чего экономика страны терпит колоссальные убытки и страдает местное кожевенное производство, тем самым наносится существенный ущерб интересам государства".

Коммунисты РК также отмечают, что по данным таможенной статистики, официальный экспорт необработанных шкур КРС незначителен, и, начиная с 2014 года, имеет тенденцию к уменьшению.

"В 2014 году экспорт необработанных шкур КРС составил 2,7 тыс. тонн на сумму $0,5 млн, в 2015 году – 2,9 тыс. тонн на $0,7 млн, в 2016 году – 2,2 тыс. тонн на $0,7 млн, в 2017 году – 1,8 тыс. тонн на $0,6 млн. Экономический же расчет показывает, что при экспортной пошлине 500 евро за вывоз 1 тонны необработанной шкуры КРС, то только за один год в казну государства не поступило примерно 22,5 млн. евро. Если же указанное количество шкур было бы обработано в стране и использовано для пошива обуви, галантереи и иной продукции, то сумма может повыситься до 1,875 млрд евро или в 83 раза", - проинформировали мажилисмены.

По данным парламентариев, в соседнем Китае казахстанское кожсырье пользуется большим спросом, "поэтому необработанные шкуры в больших объемах вывозится туда контрабандным путем", часть – через казахстанско-китайскую границу, другая часть – через Кыргызстан.

"Также налажен вывоз кожсырья под видом обработанной (кожевенный краст) в целях уклонения от уплаты пошлин. За весь прошлый год отечественными кожевенными заводами переработано всего лишь 306,5 тыс. шкур КРС, большая часть которого была использована для пошива продукции внутри страны, а оставшееся отправлено на экспорт. Тогда как, в 2017 году под видом обработанной кожи было экспортировано 1,1 млн. шкур, или 20 тыс. тонн, из них 14 тыс. тонн отправлено в Китай, 3 тыс. тонн в Италию, оставшееся в Турцию, Кыргызстан и другие страны. Вывоз большой массы сырья в ущерб национальным интересам свидетельствует о налаженном криминальном бизнесе", - заявили депутаты.

Они подчеркнули, что кожевенные ресурсы во всем мире считаются стратегическим сырьем и национальным достоянием, поскольку переработка кожсырья позволяет производить изделия с более высокой добавочной стоимостью.

URL: https://www.vb.kg/370337
Теги:
Казахстан, Китай, контрабанда, Кыргызстан
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