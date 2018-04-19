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В Кыргызстане задержан очередной вербовщик - член МТО

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ВБ

17 апреля 2018 года органами ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению попыток проникновения в КР членов международных террористических организаций (МТО), прибывающих с заданиями по осуществлению вербовочной деятельности среди граждан республики с целью их вывода за пределы КР и пополнения бандформирований МТО новыми рекрутами, задержан вербовщик одной из террористических организаций гражданин КР "А.Э.", 1982 г.р.

Установлено, что по указанию главарей МТО в 2015 году задержанный "А.Э." вербовал и переправил в Сирию 4 граждан КР. Выехав в одну из стран ближнего зарубежья, на протяжении последних нескольких лет продолжал заниматься пропагандой и вербовкой рекрутов для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 375 ("Наемничество") Уголовного кодекса КР.

Задержанный "А.Э." водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370338
Теги:
задержание, терроризм, СИЗО
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