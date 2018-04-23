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В лаборатории "Human" кадровый бардак!

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ВБ

Чтобы не опоздать на работу, пришла пораньше, в 7.45 я была в центре "Human", который находится на Орджоникидзе. Сдала анализы в 8.30. На ресепшене девушка записывает всех пациентов, а потом только она же идет брать анализы. Т. е., и ресепшен и медсестра все в одном флаконе. Разве это можно? Мы платим хорошие деньги, и при этом хотели бы получить за свои деньги качественные услуги. Уважаемые руководители, разве пациенты не правы? Не имеет право ресепшен брать анализы, Вы бы еще санитарку подключили к этой работе.

URL: https://www.vb.kg/370339
Теги:
медицина
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Комментарии
Алтынай
23.04.2018, 10:03

Да, я тоже там была. Просто какой то кошмар. Особенно когда ты спешишь на работу, а а денушка многостаночница. И пишет и кровь берет. Так она сначало все запишет, а потом идет брать. Дурдом.

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Жанар
23.04.2018, 12:34

Вчера по НТС показывали, там  операторы  НТС взяли чай и налили в баночки и пошли сдавать анализы мочи. Сдали в 3 гос.лаборатории и в 4 коммерческие лаборатории.  Везде приняли, сказали во столько то приходить за анализами. Собрали со всех 7 лабораторий и отнесли в диагностический центр, там посмотрели на анализы и сказали, что все показатели хорошие. Когда сказали, что это был чай, то врач из диагностического центра очень удивилась, сказала, что как они могли тогда показать такое в анализах? В чае же ведь нет ни белка и.т.д. Остается мысль, что ни  гос.лаборатории, ни коммерческие лаборатории не проверяют  анализы, а пишут все под копирку. Правда НТС сказали, что будут обращаться куда следует и потом итог покажут. Дай БОГ.                        

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Альфия
23.04.2018, 13:45

Да, а деньги берут не малые. Уже имела такую практику, лаборатория Ньюман, переделали анализы в другой, поругались с ними, они сделали нам второй раз анализы бесплатно, и сами увидели, что напартачили. А сколько это стоило нервов?

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Бакыт
23.04.2018, 13:58

А какой на Оржоникидзе центр хуман? Там нет центра, может, заборный пункт?

Я тоже видел эту передачу, на самом деле, сложно, но можно отличить анализы такие.

Сразу ставить клеймо - это тупо!

Вы все такие умные.

Согласен, что должен быть порядок!!!!

Но как сороки орать это реально бесит уже

Вы за собой следите лучше и с себя начинайте

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гость
23.04.2018, 14:07

Бакыт

А какой на Оржоникидзе центр хуман? Там нет центра, может, заборный пункт?

Я тоже видел эту передачу, на самом деле, сложно, но можно отличить анализы такие.

Сразу ставить клеймо - это тупо!

Вы все такие умные.

Согласен, что должен быть порядок!!!!

Но как сороки орать это реально бесит уже

Вы за собой следите лучше и с себя начинайте

Есть http://lab.human.kg/?page_id=165

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