В лаборатории "Human" кадровый бардак!

Да, я тоже там была. Просто какой то кошмар. Особенно когда ты спешишь на работу, а а денушка многостаночница. И пишет и кровь берет. Так она сначало все запишет, а потом идет брать. Дурдом.
Чтобы не опоздать на работу, пришла пораньше, в 7.45 я была в центре "Human", который находится на Орджоникидзе. Сдала анализы в 8.30. На ресепшене девушка записывает всех пациентов, а потом только она же идет брать анализы. Т. е., и ресепшен и медсестра все в одном флаконе. Разве это можно? Мы платим хорошие деньги, и при этом хотели бы получить за свои деньги качественные услуги. Уважаемые руководители, разве пациенты не правы? Не имеет право ресепшен брать анализы, Вы бы еще санитарку подключили к этой работе.