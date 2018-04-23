В лаборатории "Human" кадровый бардак!

А какой на Оржоникидзе центр хуман? Там нет центра, может, заборный пункт?

Я тоже видел эту передачу, на самом деле, сложно, но можно отличить анализы такие.

Сразу ставить клеймо - это тупо!

Вы все такие умные.

Согласен, что должен быть порядок!!!!

Но как сороки орать это реально бесит уже

Вы за собой следите лучше и с себя начинайте