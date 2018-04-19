Хотела съездить на праздник, попала в руки правоохранителей

В пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана А.Д., 1958 г.р. при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

При прохождении паспортного контроля женщина предъявила паспорт на имя гражданки Б.Д., 1964 г.р.

Во время идентификации личности гражданки А.Д. с фотографией в документе у пограничника возникли сомнения в принадлежности паспорта предъявителю и принял решение о проведении тщательной проверки.

Во время опроса А.Д. волновалась, путалась в личных данных и в конце созналась, что у нее отсутствует общегражданский паспорт и поэтому она взяла паспорт у младшей сестры для поездки в Узбекистан на семейные мероприятия.

После оформления соответствующих документов гражданка А.Д. была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.