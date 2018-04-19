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Депутаты готовы расстаться с Сапаром Исаковым?

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Виктория Григоренко

Торага ЖК Дастан Джумабеков сообщил на пленарном заседании, что на его имя поступило письмо от депутатов. В нем они предлагают выразить недоверие правительству Сапара Исакова.

Как отметил спикер, его подписали более 40 парламентариев.

Инициаторами предложение выступили представители оппозиционного крыла депутаты Жыргалбек Турускулов и Алмамбет Шыкмаматов.

За вынесение вопроса на повестку заседания уже проголосовало 103 парламентария.

Примечательно, что ранее СДПК и "Кыргызстан" признали отчет кабмина удовлетворительным. Но сегодня, очевидно, часть и этих фракций не против того, чтобы Сапар Исаков и его правительство ушли в отставку.

URL: https://www.vb.kg/370341
Теги:
отставка, парламент, правительство, Сапар Исаков
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