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До свидания, премьер-министр?

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Марина Осипова

Источник в СДПК заявил VB.KG, что отставка премьер-министра Сапара Исакова - вопрос решенный.

- Глава правительства пошел на прямое противостояние с президентом. Глава государства снимает с должности, премьер назначает. Это недопустимо. Идет раскол в парламенте, в рядах исполнительной власти, в обществе. Это может стать угрозой национальной безопасности. И допускать такое нельзя. Поэтому вопрос отставки премьер-министра Сапара Исакова - на 100% решен. Сегодня это будет, или завтра, не столь важно, - уверяет источник.

Ну, раз так, стоит подумать о том, кто мог бы занять кресло главы правительства:

Оставляйте в комментариях ваши варианты.

URL: https://www.vb.kg/370343
Теги:
Абдил Сегизбаев, Бакыт Торобаев, Иса Омуркулов, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов, Чыныбай Турсунбеков, отставка, правительство
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Комментарии
Аноним
19.04.2018, 10:54

ЖАНАР АКАЕВ

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лоар
19.04.2018, 11:11

не уйдет

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Улан
19.04.2018, 11:18

Была надежда на молодых но они к сожалению не смогли потянуть , а эти кандидаты давно в политике , их вина тоже есть в том , что мы живем стабильно застойном обществе . 

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Жанка Алмамбетова
19.04.2018, 12:20
Карма: 0
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Комментариев: 1

Мне кажется Б.Торобеков или Ч.Турсунбеков,они работали в этой сфере и знают что к чему.

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