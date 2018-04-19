До свидания, премьер-министр?

Источник в СДПК заявил VB.KG, что отставка премьер-министра Сапара Исакова - вопрос решенный.

- Глава правительства пошел на прямое противостояние с президентом. Глава государства снимает с должности, премьер назначает. Это недопустимо. Идет раскол в парламенте, в рядах исполнительной власти, в обществе. Это может стать угрозой национальной безопасности. И допускать такое нельзя. Поэтому вопрос отставки премьер-министра Сапара Исакова - на 100% решен. Сегодня это будет, или завтра, не столь важно, - уверяет источник.

Ну, раз так, стоит подумать о том, кто мог бы занять кресло главы правительства:

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