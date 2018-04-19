Парламент не стал участвовать в противостоянии премьера и президента

Многие представители коалиционного большинства непубличные политики, и отстаивают собственные интересы, в том числе, и по отставке правительства. Именно это и определяет направление их действий. Об этом VB.KG заявил экс-спикер ЖК Феликс Кулов. Политик подчеркнул, что решение пойти на вотум недоверия является политической комбинацией.

- Сапар Исаков многие решения принимает в пику действующему главе государства. Депутаты не готовы участвовать в конфликте "экс" и нынешнего руководителя. Поэтому, пошли на эту сделку. Скорей всего, оппозиция договорилась с рядом депутатов о том, что они сохраняют коалицию взамен кабмина. Или же "валят" большинство. Как мы видимо, решение склонилось в пользу первого варианта, - подытожил Феликс Кулов.

Уточним, после решения парламента по отставке правительства необходимо дождаться согласия президента. Если Сооронбай Жээнбеков не поддержит народных избранников, Сапар Исаков останется на посту главы кабмина. Но это маловероятно.

Вместе с тем в парламенте уже идут переговоры и консультации по поводу нового формата коалиции.