В Оше проведены занятия по правилами пожарной безопасности для рынков

В Оше согласно протокольному поручению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева проводятся профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности на центральном рынке и мини-рынках города.

Так, 18 апреля в мэрии города Ош состоялось рабочее совещание во главе с заведующим отделом градостроительства и муниципальной собственности Мирланом Исраиловым по обучению теоретическим навыкам соблюдения мер противопожарной безопасности на рынках и мини-рынках города.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата мэрии, инспектора УМЧС по городу Ош, руководители всех рынков и мини-рынков города.