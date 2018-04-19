Масалиев: Социал-демократы могли бы уйти в оппозицию

Исхак Масалиев – один из инициаторов выражения вотума недоверия правительству Сапара Исакова. Почему?

- Не знаю, у кого какие были причины, для меня главным стала некачественная работа правительства. Шесть месяцев назад я поддержал этого молодого человека, он мне очень импонировал. Да и сейчас. Но, самое главное, не произошло резкого поворота в экономической жизни страны. Опять же – кадровая чехарда. Немаловажно и то, что премьер-министр не смог проявить свою волю – он выполнял поручения бывшего президента и одной партии. Не хватило ему самостоятельности, - говорит Исхак Абсаматович VB.KG. – Все "глотал". Захотел назначить президент главу таможни, назначил. А премьер как-бы и не причем.

Напомнил Масалиев и о скандалах, связанных с правительством Исакова. Все это, считает оппозиционный парламентарий, оставило "нехороший" шлейф.

- Кого можно назначить премьером сейчас? Молодых ребят много. Тот же Торобаев. Что касается коалиционного большинства, которое сейчас обсуждается в парламенте, считаю, было бы правильным, чтобы все фракции собрались в коалицию, а фракция СДПК ушла в оппозицию. Ведь то, что сначала депутаты этой партийной ячейки сначала поддержали отчет правительства, а потом чуть ли не единогласно проголосовали за отставку премьера, Говорит о неустойчивости фракции.

Членство Асылбека Жээнбекова в этой фракции только добавляет политической пикантности ситуации.

- А что, президент ведь говорил, что брат его не слушает. Вот бы и проявил "непослушание". Да и Алмазбеку Атамбаеву не привыкать быть в оппозиции… - напомнил Масалиев.

Вряд ли такая комбинация сложится, конечно. Но, будем наблюдать.