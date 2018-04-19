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Масалиев: Социал-демократы могли бы уйти в оппозицию

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Марина Осипова

Исхак Масалиев – один из инициаторов выражения вотума недоверия правительству Сапара Исакова. Почему?

- Не знаю, у кого какие были причины, для меня главным стала некачественная работа правительства. Шесть месяцев назад я поддержал этого молодого человека, он мне очень импонировал. Да и сейчас. Но, самое главное, не произошло резкого поворота в экономической жизни страны. Опять же – кадровая чехарда. Немаловажно и то, что премьер-министр не смог проявить свою волю – он выполнял поручения бывшего президента и одной партии. Не хватило ему самостоятельности, - говорит Исхак Абсаматович VB.KG. – Все "глотал". Захотел назначить президент главу таможни, назначил. А премьер как-бы и не причем.

Напомнил Масалиев и о скандалах, связанных с правительством Исакова. Все это, считает оппозиционный парламентарий, оставило "нехороший" шлейф.

- Кого можно назначить премьером сейчас? Молодых ребят много. Тот же Торобаев. Что касается коалиционного большинства, которое сейчас обсуждается в парламенте, считаю, было бы правильным, чтобы все фракции собрались в коалицию, а фракция СДПК ушла в оппозицию. Ведь то, что сначала депутаты этой партийной ячейки сначала поддержали отчет правительства, а потом чуть ли не единогласно проголосовали за отставку премьера, Говорит о неустойчивости фракции.

Членство Асылбека Жээнбекова в этой фракции только добавляет политической пикантности ситуации.

- А что, президент ведь говорил, что брат его не слушает. Вот бы и проявил "непослушание". Да и Алмазбеку Атамбаеву не привыкать быть в оппозиции… - напомнил Масалиев.

Вряд ли такая комбинация сложится, конечно. Но, будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370346
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Исхак Масалиев, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, коалиция, парламент, правительство
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Комментарии
Erbeck Bischof
19.04.2018, 13:47
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 7

Тов. Масалиев , партия , победившая на парламентских выборах не может быть в оппозиции , по закону не положено ! И не надо желаемое выдавть за действительное ! Банальная жажда власти замучила , да ! Чувствуется коммунистическое воспитание отца ,так не бывает  и более не может быть , товарищ коммунист ! 

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Б а к ы т
19.04.2018, 15:46
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Комментариев: 2

Вы правы, коммунист! Хитрый коммунист

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Аman Kudaibergen
19.04.2018, 16:00
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Комментариев: 1

Меня поражает безграмотность наших политиков! Вроде коммунист а своей партии(коммунисты) нет в парламенте.

Ему лишь бы мандат. Предал идею вождя получается).

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Адилет Кадыров
19.04.2018, 16:56
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Комментариев: 7

Масалиев и не мечтай. Мне вот интересно как ты избежал суда, когда пытался с Усеном Сыдыковым власть на юге захватить! 

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saule alieva
19.04.2018, 17:36
Карма: +3
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Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 9

этому старперу самому бы вообще из политики уйти нечего тупо пятую точку отсиживать у него в казино лучше получается чем в депах

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