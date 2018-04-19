Новый премьер – Абылгазиев, а спикер – Омуркулов?

По результатам внутрипарламентских консультаций сложится, скорее всего, такая форма новой коалиции – СДПК, "Кыргызстан", "Бир-Бол". Добавится "Республика", или, как она сейчас называется, "Республика – Ата-Журт".

Таким прогнозом с VB.KG поделился источник в одной из коалиционных фракций.

При этом встает вопрос о спикере – не исключено, что пост торага займет Иса Омуркулов.

Ну а главная кандидатура на пост премьер-министра, обсуждаемая коалицией – нынешний руководитель аппарата президента Мухамедкалый Абылгазиев.

Проголосовать за ту или иную кандидатуру на пост премьера уважаемые читатели могут здесь