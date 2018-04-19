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Новый премьер – Абылгазиев, а спикер – Омуркулов?

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Марина Осипова

По результатам внутрипарламентских консультаций сложится, скорее всего, такая форма новой коалиции – СДПК, "Кыргызстан", "Бир-Бол". Добавится "Республика", или, как она сейчас называется, "Республика – Ата-Журт".

Таким прогнозом с VB.KG поделился источник в одной из коалиционных фракций.

При этом встает вопрос о спикере – не исключено, что пост торага займет Иса Омуркулов.

Ну а главная кандидатура на пост премьер-министра, обсуждаемая коалицией – нынешний руководитель аппарата президента Мухамедкалый Абылгазиев.

Проголосовать за ту или иную кандидатуру на пост премьера уважаемые читатели могут здесь

URL: https://www.vb.kg/370347
Теги:
Иса Омуркулов, Мухамметкалый Абулгазиев, коалиция, парламент, правительство, спикер, Республика – Ата-Журт, Бир Бол
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Комментарии
Anti
19.04.2018, 13:52

Да вы что Торобаева поставьте в премьер ом. Иса тот же Коррупционер

-2
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Анти...
19.04.2018, 15:58

Твой торобаев ...... и этим все сказано.

Уж лучше омуркулова

-2
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Не надо!
19.04.2018, 16:13

Одни старперы лезут в политику не давая молодым со свежими идеями работать нормально! Теперь и уважаемого Исакова убрали. 

0
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Жалоба модератору
Не надо!
19.04.2018, 16:13

Одни старперы лезут в политику не давая молодым со свежими идеями работать нормально! Теперь и уважаемого Исакова убрали. 

+2
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Барс
19.04.2018, 16:14

На сегодняшний день в КР нет кандидатур, достойных поста премьер-министра. Все погрязли в шкурных интересах и лоббировании личных вопросов. Убрали премьера, который хотел и мог работать, не дали работать. ок, теперь мы получим безинициативных чиновников. Ура

+2
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Адилет Кадыров
19.04.2018, 16:58
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 7

Знаю одно точно! Пока Соке и его брат рулят тут, то нам лучше на время уехать из страны. Пусть они со своей шайкой дальше властвуют

-1
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:) :) :)
19.04.2018, 17:07

точно езжай, со своей шайкой 

Адилет Кадыров

Знаю одно точно! Пока Соке и его брат рулят тут, то нам лучше на время уехать из страны. Пусть они со своей шайкой дальше властвуют

0
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