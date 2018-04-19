Более 30 разрешений выдано на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания

В соответствии с принятым от 4 мая 2017 года № 75 Законом Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (в законы Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике", "О телевидении и радиовещании"), Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики выдал более 30 разрешений на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания в разных средах вещания и еще около 300 заявок рассматривает.

Процесс выдачи указанного разрешения запущен с начала 2018 года и осуществляется Департаментом в рабочем порядке. В настоящее время на рассмотрении Департамента находятся около 300 заявок на получение разрешения. Поданные документы обрабатываются согласно Положению о выдаче разрешения и Закону КР "О лицензионно-разрешительной системе". Данная процедура занимает определенное время, согласно установленным нормам законодательства.

По итогам обработки и выдачи разрешений, Департамент будет проводить мониторинг контента телеканалов с целью обеспечения исполнения статьи 8 Закона КР "О телевидении и радиовещании", устанавливающий обязательную долю кыргызскоязычного контента на телевидении в объеме 50% от общего объема.

Стоит отметить, в соответствии с данным Положением в разрешении, кроме прочего, указывается объем ретрансляции иностранных телерадиоканалов (полная, частичная) при наличии такового. Кроме того, лицензиатам необходимо предоставить копии лицензионных соглашений, заключенных с ретрансляторами с соответствующими приложениями.

К примеру, принимая во внимание данный пункт, телеканал НТС уже прекратил ретрансляцию программ российского НТВ. Вместе с тем принятое решение обусловливается самостоятельной деятельностью телеканала НТС и увеличением объема собственного контента.

Согласно вышеуказанному Закону, оператор телерадиовещания обязан один раз в год, не позднее 1 марта каждого календарного года, уведомлять уполномоченный орган в сфере информационной политики о перечне транслируемых/ретранслируемых в своей сети телерадиоканалах. А при внесении изменений в такой перечень извещать уполномоченный орган об этом не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений.

В связи с этим Департамент информации и массовых коммуникаций обращает особое внимание операторов телерадиовещания на необходимость предоставления ими лицензиару перечня телерадиоканалов, из которых сформирован их пакет вещания.