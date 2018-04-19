Куда делись почти полмиллиона долларов, выделенных на ремонт парка Фучика?

Около 30 млн сомов было выделено на парк Фучика. При этом было проведено два тендера – в ноябре и декабре прошлого года. Второй тендер прошел еще до того, как подрядчик выполнил работу. Деньги по второму тендеру были переведены подрядчику еще 30 декабря. Об этом рассказал бишкекчанин, медиа-специалист Авланбек Джумабаев.

"Но в облике парка Фучика нет улучшений, только изуродовали, перекопали все в прошлом году, и все стоит. Только недавно появились две единицы спецтехники и начали дальше копать.

При этом картинки сегодняшние ярко демонстрируют отношение подрядчиков к своей работе. Всё материалы разбросаны, при их установлении не выполняют технические требования (например, лотки должны устанавливать на специальную грунтовку, но, как видим, ставят сразу на землю), установленные лотки уже ломаются, что вызывает сомнение в их качестве", - пишет он на своей странице в Facebook.

Джумабаев не исключает, что при изучении сложившейся ситуации появится очень много интересной информации - начиная от нарушений при проведении тендера, заканчивая ответственностью подрядчиков за качество выполняемой работы.