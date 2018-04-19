Жээнбеков отправил правительство Исакова в отставку

Может повторится армянский вариант - это мой прогноз !
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал Указ "Об отставке Правительства Кыргызской Республики", сообщает Отдел информационной политики АПКР.
Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия Правительству Кыргызской Республики, руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", отправил Правительство Кыргызской Республики в отставку.
Согласно Указу, лица, занимавшие должности Премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, продолжат исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.
Указ Президента вступает в силу с момента подписания.
Может повторится армянский вариант - это мой прогноз !
Erbeck Bischof
Может повторится армянский вариант - это мой прогноз !
Не будет такого прогноза, так как народ уже не верит ни кому, ни власть имущим ни оппозиционерам, что там, что сям одни жулики да бандиты.
Сооронбай Шарипович! Если Вы на самом деле намерены по-настоящему и до Победного конца бороться с КОРРУПЦИЕЙ, назначьте Генеральным прокурором, председателем ГКНБ или министром ВД полковника милиции Рахманова Айтмамата (Акиша) Азиретовича. Он всю жизнь проработал в Службе Безопасности МВД. Это самый чистый, грамотный, смелый и неподкупный офицер. Ярый борец со взяточничеством и несправедливостью. Своими силами достиг должности начальника Службы внутренней безопасности МВД и держал порядок в милиции. Его уважают сотрудники милиции, прокуратуры, ГКНБ и других силовых структур. Никогда не прогибался ни перед кем. Единственный в Истории офицер, который в лицо говорил правду и отстаивал свою позицию с такими министрами как Конгантиев, Атаханов и другие. Всегда смело и до конца отстаивал свою принципиальную позицию, руководствуясь лишь Законом. Например в день первой революции 24-го марта 2005 года, когда вся милиция бросила службу и сбежала, он один остался на Площади «Ала-Тоо» и зашел в Белый Дом как представитель МВД и не сбежавший сотрудник. Об этом помнят все члены тогдашнего Координационного совета (Бакиев, Атамбаев, Отунбаева, Бекназаров, Артыков и др.). Во время второй революции 7-го апреля 2010 года, когда начальник ГУВД и его заместители сбежали, он будучи начальником Штаба ГУВД, взял на себя всю полноту ответственности, приказал выдать оставшимся в строю сотрудникам милиции оружие и боеприпасы, и отстреливаясь от нападавших отстоял ГУВД. Двухтысячная и разъярённая толпа, дважды нападавшая на ГУВД , не смогла завладеть арсеналом оружия и боеприпасов, которые хранились в оружейном складе. Он отстоял здание и имущество ГУВД, спас жизни сотен сотрудников милиции, а также жизни следственно-арестованных, содержавшихся в ИВС (в том числе и Атамбаева А.Ш.). Это - истинный герой двух революций. Легендарный и не превзойденный по сей день СБшник. Скромный, порядочный, талантливый и высокообразованный человек, проживающий в «Хрущевке». Вот такой человек имеет абсолютное право занимать самые высокие должности в правоохранительной системе. К тому же он имеет Государственную, Правительственную, Жогорку Кенеша и другие ведомственные награды. «Отличник милиции», «Отличник СБ», «Отличник культуры», имеет диплом юриста с «Отличием». Орденов и медалей намного больше чем у многих генералов. Непревзойденный чемпион по борьбе со взяточничеством и беззаконием. Словом готовый кадр и профессионал своего дела. Вот таких как Рахманов А.А. можно смело назначать на самые высокие и ответственные государственные должности. Не продаст и не сдаст никогда никого. Настоящий Патриот и Герой своей страны. Изучите его личное дело Сооронбай Шарипович и не ошибётесь в нем. Очень компетентный человек, всесторонне развит. Имеет высочайший интеллект. Им может гордиться страна. Из-за своей скромности, неподкупности, принципиальности и порядочности, не умея подхалимничать и угождать руководству, он не занял должность министра ВД. Он везде наведёт порядок и проведёт реальную реформу
Интересно когда закончится эта свистопляска? И ещё интересно,сколько ПМ поменяется за будущие шесть лет? И ещё,наверное следующим премьером будет АША.
Реально если Акиша Рахманова назначить на любую из этих трёх должностей, страна забудет что такое коррупция навсегда. Это же высочайший профессионал по борьбе с коррупцией и еще культурный человек. Самое главное он чистый. За него не придётся краснеть. Просто у него небыло денег чтобы купить высокую должность. Поэтому он не поднялся по служебной лестнице. И крыши нет. МВД он знает вдоль и поперёк. Реформу реально сможет провести. Мало таких грамотных юристов в МВД. Чистая репутация. Если руководство страны хочет порядок, они должны его обязательно назначить на одну из этих должностей. Его же боится и уважает вся милиция. Справедливый мужик. В глаза правду говорит. Не трус и заднюю не включает. Но сейчас надо в странен наводить порядок. Полный беспредел творится. Чёрные головы подняли и грузят людей. У кого хватит духу? Кто сможет смело задержать и арестовать коррупционеров, бандитов и оборотней в погонах? Пора уже назначать честных и чистых людей. Президент должен серьезно подумать над этим. Нужны смелые люди. А он как раз такой. И не предаст. Можно с ним смело идти в разведку. Не убежит и товарища не бросит. И Сашу Белунскаса нужно вернуть. Его полубандит Турганбаев Мелис схавал. Пора уже чистых и ничейных назначать, а не перетусовывать старую колоду
Олигархи, как наследие от Атамбаева. Кто разворовал иподмял под себя Кыргызстан за 6 лет?
К концу 90-х гг. семь олигархов России владели 50% ВВП страны. Став президентом
РФ, Владимир Путин в 2000 году начал борьбу с ними. Нелегкая борьба заняла 2
года и в результате нее Путину удалось навести порядок в стране. Эти олигархи
достались Путину как наследие Бориса Ельцина и поэтому борьба была с ними
долгая.
Будучи кандидатом в президенты Сооронбай Жээнбеков пообещал гражданам страны
начать тотальную борьбу с коррупцией и став главой государства он начал
исполнять обещанное: уже задержаны первые высокопоставленные чиновники за
коррупцию из государственных органов, фискальных служб и чиновников из Жогорку
Кенеша.
Глава государства также распорядился о том, чтобы борьба с коррупцией велась
еще жестче, а ответственные за борьбу с коррупцией ведомства должны приложить
еще больше усилий.
Борьба с коррупцией в Кыргызстане продолжается и в скором времени будут
объявлены новые имена коррупционеров.
Пока мы хотим представить Вам наследие из семерых олигархов Атамбаева, которые
достались Сооронбаю Жээнбекову как наследие его предшественника. Они не только
разворовали, но подмяли под себя Кыргызстан и разбогатели за счет государства.
Поэтому, в случае Сооронбая Жээнбекова, борьбе с олигархами тоже потребует
времени и немалых усилий.
Да это исторические событии в Кыргызстане потому что Кыргызстан выбрал себя истинный путь развития.
«ПарламентКыргызстана – это не госорган, а ассоциация базаркомов, защищающих свои
интересы»Парламент Кыргызстана – это не госорган, а ассоциация базаркомов,
защищающих свои интересы. Об этом сегодня заявила политолог Айнура Арзыматова, комментируя
выражение Жогорку Кенешем вотума недоверия правительству Сапара
Исакова.«Сегодняшнее голосование, когда 102 депутата проголосовали за вотум
недоверия кабмину, показывает, что почти все депутаты защищают в первую очередь
свои шкурные интересы, а не интересы государства. И парламент, к сожалению, стал марионеткой в
руках узкой группы влиятельных лиц. Больше всего огорчает, что фракция СДПК
большинством проголосовали за отставку правительства. СДПК также не смогла
устоять под влиянием узкой, но влиятельной группы депутатов», - отметила
А.Арзыматова.По словам политолога, «в принципе в истории развитого
парламентаризма такого быть не должно». «Это вообще нонсенс. Это все
показывает, что депутаты – это не государственный орган, а ассоциация базаркомов,
которые в первую очередь защищают свои интересы, а об интересах государства они
не думают», - сказала она.А.Арзыматова продолжила, что окончательное решение
будет приниматься президентом Сооронбаем Жээнбековым. «Скорее всего, он
поддержит решение депутатов. Все к этому и шло», - заключила она.
Реально если Акиша Рахманова назначить на любую из этих трёх должностей, страна забудет что такое коррупция навсегда. Это же высочайший профессионал по борьбе с коррупцией и еще культурный человек. Самое главное он чистый. За него не придётся краснеть. Просто у него небыло денег чтобы купить высокую должность. Поэтому он не поднялся по служебной лестнице. И крыши нет. МВД он знает вдоль и поперёк. Реформу реально сможет провести. Мало таких грамотных юристов в МВД. Чистая репутация. Если руководство страны хочет порядок, они должны его обязательно назначить на одну из этих должностей. Его же боится и уважает вся милиция. Справедливый мужик. В глаза правду говорит. Не трус и заднюю не включает. Но сейчас надо в странен наводить порядок. Полный беспредел творится. Чёрные головы подняли и грузят людей. У кого хватит духу? Кто сможет смело задержать и арестовать коррупционеров, бандитов и оборотней в погонах? Пора уже назначать честных и чистых людей. Президент должен серьезно подумать над этим. Нужны смелые люди. А он как раз такой. И не предаст. Можно с ним смело идти в разведку. Не убежит и товарища не бросит. И Сашу Белунскаса нужно вернуть. Его полубандит Турганбаев Мелис схавал. Пора уже назначать ничейных и достойных профессионалов
Ну правильно! Зачем Соке тот человек, который ему не подконтролен. Парламент под ним, правительство видимо уже тоже под ним.