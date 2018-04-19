Жээнбеков отправил правительство Исакова в отставку

Олигархи, как наследие от Атамбаева. Кто разворовал иподмял под себя Кыргызстан за 6 лет?

К концу 90-х гг. семь олигархов России владели 50% ВВП страны. Став президентом

РФ, Владимир Путин в 2000 году начал борьбу с ними. Нелегкая борьба заняла 2

года и в результате нее Путину удалось навести порядок в стране. Эти олигархи

достались Путину как наследие Бориса Ельцина и поэтому борьба была с ними

долгая.

Будучи кандидатом в президенты Сооронбай Жээнбеков пообещал гражданам страны

начать тотальную борьбу с коррупцией и став главой государства он начал

исполнять обещанное: уже задержаны первые высокопоставленные чиновники за

коррупцию из государственных органов, фискальных служб и чиновников из Жогорку

Кенеша.

Глава государства также распорядился о том, чтобы борьба с коррупцией велась

еще жестче, а ответственные за борьбу с коррупцией ведомства должны приложить

еще больше усилий.

Борьба с коррупцией в Кыргызстане продолжается и в скором времени будут

объявлены новые имена коррупционеров.

Пока мы хотим представить Вам наследие из семерых олигархов Атамбаева, которые

достались Сооронбаю Жээнбекову как наследие его предшественника. Они не только

разворовали, но подмяли под себя Кыргызстан и разбогатели за счет государства.

Поэтому, в случае Сооронбая Жээнбекова, борьбе с олигархами тоже потребует

времени и немалых усилий.