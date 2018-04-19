Решила съездить на рынок в другую республику, попала в руки чекистов

Сегодня, 19 апреля 2018 г., пограничники пункта пропуска "Кадамжай-автодорожный" задержали гражданку Узбекистана З.З., 1959 г.р. при попытке въезда в Кыргызстан по чужому паспорту, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

При прохождении паспортного контроля жительница г.Самарканда (РУз) предъявила паспорт Республики Узбекистан на имя гражданки Б.П., 1956 г.р.

Едва заметные отличия внешности женщины от фотографии в документе вызвали подозрения у пограничника, принявшего решение о проведении специальной проверки, в ходе которой гражданка З.З. не смогла выполнить личную подпись, после чего призналась, что якобы по ошибке взяла паспорт родственницы, чтобы въехать в Кыргызстан для посещения рынка "Кара-Суу".

После оформления соответствующих документов гражданка А.Д. была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.