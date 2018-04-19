Данные VB.KG подтверждаются: "РАЖ" войдет в коалицию

Под шумок народного ура, Соке просто убрал неугодных, чтоб поставить своих. Тупо и не надо изобретать велосипед .
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, встретился с лидерами фракций коалиции большинства в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики - фракции СДПК Иса Омуркуловым, фракции "Кыргызстан" Алмазбеком Баатырбековым и фракции "Бир Бол" Алтынбеком Сулаймановым, сообщает Отдел информационной политики АПКР.
Во встрече приняли участие Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков и руководитель Аппарата Президента Мухаммедкалый Абылгазиев.
Лидер коалиции большинства Иса Омуркулов сообщил, что Жогорку Кенеш поддержал предложение депутатов трех фракций, составляющих 1/3 парламента, о выражении недоверия правительству страны на сегодняшнем заседании парламента.
"Парламент принял такое решение в интересах страны. Коалиция большинства остается в том же составе", - отметил Иса Омуркулов.
Вместе с тем он добавил, что ожидается включение в ее состав фракции "Республика-Ата-журт".
Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что стабильная работа коалиции большинства в парламенте обеспечивает стабильность развития государства и пожелал плодотворной работы парламенту с исполнительной ветвью власти.