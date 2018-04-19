"Предоплатный роуминг" от MegaCom доступен в Венгрии и Греции

В рамках планомерного расширения географии роуминга услуга "Предоплатный роуминг" от компании MegaCom теперь доступна в сети операторов Vodafone HU (Венгрия) и GR Vodafone (Греция).

Последние годы намечается положительная тенденция – кыргызстанцы стали больше выезжать заграницу, при чем не только по работе, но и на отдых. И это радует, ведь путешествия дарят незабываемые эмоции и яркие воспоминания на всю жизнь. У абонентов MegaCom есть отличная возможность воспользоваться услугой предоплатного роуминга и оставаться на связи со своими родными и близкими, будучи за рубежом, в том числе, и в таких странах, как Венгрия и Греция.

Преимущества "Предоплатного роуминга": удобный способ пополнения баланса, возможность следить за своими расходами и подключение дополнительных услуг для более экономного расходования средств.

Услуга "Предоплатный роуминг" для абонентов MegaCom действует в большинстве наиболее популярных странах мира и карта покрытия расширяется день за днем. Более подробная информация о тарифах и полный список стран по услуге "Предоплатный роуминг" в разделе "Роуминг" на официальном сайте компании.

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