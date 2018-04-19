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О чем рассказал следствию Айбек Калиев? "Посадки" еще не закончились

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Марина Осипова

Судя по всему, аресты и посадки высокопоставленных чиновников не закончились. По данным VB.KG, бывший глава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, задержанный днями ранее ГКНБ КР, пошел на сделку со следствием, и уже предоставил весьма интересную информацию обо всех участниках "сделки" по модернизации ТЭЦ.

И не только по этому вопросу.

Также решил, по данным редакции, облегчить свою участь и экс-генеральный директор ОАО "Электрические станции", мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов.

Источник сообщает, что решение о сегодняшней отставке премьер-министра вполне может быть связано как раз с данными, переданными следствию Калиевым и Авазовым.

URL: https://www.vb.kg/370354
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, правительство, Айбек Калиев
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Комментарии
Адилет Кадыров
19.04.2018, 17:13
Карма: -1
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Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 7

Калиеву что говорить? До него уже депуты и эксы все порешали! 

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