О чем рассказал следствию Айбек Калиев? "Посадки" еще не закончились

Судя по всему, аресты и посадки высокопоставленных чиновников не закончились. По данным VB.KG, бывший глава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, задержанный днями ранее ГКНБ КР, пошел на сделку со следствием, и уже предоставил весьма интересную информацию обо всех участниках "сделки" по модернизации ТЭЦ.

И не только по этому вопросу.

Также решил, по данным редакции, облегчить свою участь и экс-генеральный директор ОАО "Электрические станции", мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов.

Источник сообщает, что решение о сегодняшней отставке премьер-министра вполне может быть связано как раз с данными, переданными следствию Калиевым и Авазовым.