Россия и Кыргызстан. Каков будущий политический вектор?

В последние годы в отношениях России и Кыргызстана наметился устойчивый рост – повысилась не только частота межгосударственных контактов на высоком уровне, укрепляется и межрегиональное сотрудничество в гуманитарной, культурно-образовательной и экономической сферах.

Изменится ли региональная политика РФ в отношении КР и других стран Центральной Азии после президентских выборов, прошедших в России в марте нынешнего года? Повлияют ли на нее те или иные геополитические события? На эти актуальные вопросы ответили участники круглого стола: "Россия после президентских выборов: российский фактор в обеспечении безопасности и экономической интеграции КР".

Мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".