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Россия и Кыргызстан. Каков будущий политический вектор?

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Виктория Григоренко

В последние годы в отношениях России и Кыргызстана наметился устойчивый рост – повысилась не только частота межгосударственных контактов на высоком уровне, укрепляется и межрегиональное сотрудничество в гуманитарной, культурно-образовательной и экономической сферах.

Изменится ли региональная политика РФ в отношении КР и других стран Центральной Азии после президентских выборов, прошедших в России в марте нынешнего года? Повлияют ли на нее те или иные геополитические события? На эти актуальные вопросы ответили участники круглого стола: "Россия после президентских выборов: российский фактор в обеспечении безопасности и экономической интеграции КР".

Мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".

URL: https://www.vb.kg/370355
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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Комментарии
Адилет Кадыров
19.04.2018, 17:11
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Комментариев: 7

Новый президент уже вроде дал понять, что он с западом...

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Marat Yunusov
19.04.2018, 17:25
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Комментариев: 5

Уж лучше держатся подальше от страны изгоя во главе с Путлером

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7
19.04.2018, 17:43

вы о чем вобще? мы российская колония! мы говорим по русски, наш официальный язык русский! гранты больше всего идут из россии. фсб опять все порешало.

Адилет Кадыров

Новый президент уже вроде дал понять, что он с западом...

Marat Yunusov

Уж лучше держатся подальше от страны изгоя во главе с Путлером

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