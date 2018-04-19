Во время пожара все гидранты на Ошском рынке работали исправно

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики по поводу работы пожарных гидрантов на территории Ошского рынка сообщают.

Пожарные гидранты по функциональному назначению делят на два вида: уличные и объектовые. На территории рынка "Берекет" имеются 4 (четыре) объектовых пожарных гидранта, которые ежегодно проверяются со стороны Госэкотехинспекции согласно Правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики №33 от 8.02.1995г.

За содержание и исправное рабочее состоянии пожарных гидрантов ответственность лежит на руководстве объектов. Учет и проверка уличных пожарных гидрантов находится в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций КР. Личный состав МЧС ежегодно проверяет уличные пожарные гидранты. На каждый пожарный гидрант составляется паспорт с указанием регистрационного номера, место расположения, диаметр трубопровода и вида гидранта.

По итогам проверок личным составом МЧС заполняется журнал водоисточников и производится отметка о проведенной проверке на планшете водоисточников. При выявлении неисправных пожарных гидрантов со стороны МЧС составляется предписание на устранение неполадок в Горводоканал и одна копия направляется виде информации местное органы власти.

В свою очередь Горводоканал обязан привести в рабочее состояние уличных пожарных гидрантов указанных предписании МЧС КР. По проделанной работе Горводоканал должны представить информацию в МЧС КР. Все уличные гидранты находятся на балансе органов местного самоуправления, ремонт и содержание в исправном состоянии входят в их полномочия.

На момент тушение пожара в торговом комплексе "Берекет" для целей пожаротушения были задействованы гидранты на территории самого рынка и близлежащие пожарные водоисточники (объектовые гидранты), которые находились в исправном состоянии, а подвоз воды на территории рынка со стороны органов местного самоуправления осуществлялся согласно "Инструкции о порядке взаимодействия МЧС со службами г.Бишкек.