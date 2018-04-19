Какой по счету будущий премьер-министр Кыргызстана?

Кыргызстан в ожидании нового премьер-министра. Каким по счету он станет?

С момента независимости в Кыргызстане сменилось 30 премьер-министров. Мы обогнали даже Украину. У них пока 23.

Следующий глава правительства КР вступит в должность под номером 31. По Конституции КР отставка премьера неизменно влечет за собой и смену всего кабмина. Поэтому, в очередной раз ротация кадров произойдет и во всех министерствах. Но не исключено, что кто-то из министров останется на своих местах.

Надо отметить, что именно наша страна среди других государств – лидер столь частой смены премьера. Например, в Казахстане с 91-го года сменилось всего десять премьеров. Последний Бакытжан Сагинтаев работает на своей должности с 8 сентября 2016 года. В России чуть больше – шестнадцать.

К слову, основная кандидатура на пост премьера - Мухаммедкалый Абылгазиев. Не исключают и Бакыта Торобаева.

Стоит напомнить, что первый уже занимал должность исполняющего обязанности главы правительства в августе прошлого года. Однако в итоге на премьерство одобрили кандидатуру Сапара Исакова.

Однако уже тогда парламентарии открыто заявляли, что именно Абылгазиев должен стать главой кабмина – у него больше опыта, авторитета и взаимопонимания с депутатами ЖК.

Станет ли он премьером КР в этот раз, или вновь окажется премьером "переходного правительства" покажет ближайшее время.