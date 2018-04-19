Токтакунов: Неприкосновенность экс-президента общественно опасна

Конституционный суд КР принял заявление юриста Нурбека Токтакунова о признании неконституционной неприкосновенность экс-президента, прописанную в Законе "О гарантиях деятельности Президента КР". Об этом он сообщил VB.KG.

Процедура такова: после приема заявления трое судей решают вопрос о его приемлемости к рассмотрению. Соответствует ли оно компетенции Конституционного суда, уточнил юрист.

- Если "да", то в течение полугода его рассматривают. При отказе от рассмотрения заявления можно обжаловать на уровне уже всей Конституционной палаты. На данный момент мое заявление зарегистрировано. В принципе, не принять подобное обращение от граждан не может ни один госорган, просто это мало, кто знает. А вот примут ли заявление к производству – другой вопрос. Поэтому сейчас ждем определение суда. Думаю, в течение недели этот вопрос должен решиться, - пояснил Токтакунов.

Причиной обращения в Конституционный суд, по заверению юриста, стало желание уровнять перед законом и "экс" главу государства.

- Он абсолютно защищен не только от преследования за деяния, совершенные во время президентства, но и за те, которые совершает или совершит в будущем. Между тем смысл правового иммунитета, это не индульгенция на совершение преступлений. Правовые иммунитеты, это просто особый, более сложный порядок привлечения к ответственности, для того, чтобы эффективно работала система сдержек и противовесов. Другими словами, польза правовых иммунитетов в том, чтобы должностное лицо, облаченное высокими полномочиями, не так сильно опасалось преследования своих политических оппонентов.

Например, чтобы депутат не боялся, что его посадят спецслужбы за то, что он их разоблачает. Но такого, чтобы у экс-президента был абсолютный правовой иммунитет, быть не должно. Это означает, что если мы все равны друг с другом, то экс-президент "ровнее" всех.

А если учитывать, что кыргызский экс-президент вместо того, чтобы отдыхать и читать лекции студентам, активно участвует в политической борьбе, то такой иммунитет становится общественно опасным.

Неприкосновенность экс-главы КР делает его заведомо неуязвимым, нежели его политических противников. Так как их можно посадить, а его даже нельзя допрашивать. Более того, привлечь к уголовной ответственности можно действующего президента через импичмент, а "экса" никак. Я решил, что это непорядок и подал в суд, - объяснил Токтакунов.