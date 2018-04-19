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В Таласе открыт первый Реабилитационный Центр для детей с ОВЗ

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В Таласе при Представительстве Красного Полумесяца Кыргызстана в Таласской области состоялось официальное открытие Реабилитационного Центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Красный Полумесяц Кыргызстана совместно со Швейцарским Красным Крестом построил в г.Талас Реабилитационный Центр для детей с аутизмом, синдромом Дауна и других детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом городе данный центр станет первым, и сможет вместить 40 детишек.

На данный момент планируется перевести "солнечных" детей Центра "Тенир-Колдо" в новый реабилитационный центр, поскольку сейчас эти дети живут в частном доме.

Реабилитационный Центр "Тенир-Колдо" размещался в аварийном здании детского сада №1 в г.Талас. Новое здание, которое построено Красным Полумесяцем Кыргызстана совместно с партнером, позволит деткам жить в хороших условиях и получить гармоничное развитие.

Строительство центра было завершено в начале апреля 2018 года. На официальном мероприятии присутствовали представители областных администраций Таласской области: представитель Швейцарского Красного Креста в Кыргызской Республике, генеральный директор, сотрудники и волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана, полномочный представитель Правительства КР в Таласской области - Марат Мараталиев, заместитель губернатора по Таласской области - Канимет Осмонбеков, мэр г. Талас - Айдар Джусупбеков , а также представители Министерства Чрезвычайных Ситуаций КР.

Директор Таласского Представительства Красного Полумесяца – Дилдекан Шадыбекова отметила, что "в Таласской области проживают около 2 000 детишек с различными психологическими и физиологическими особенностями здоровья. Данный социальный реабилитационный центр позволит обеспечить детишек социально-культурными, психологическими и физиологическими услугами" .

URL: https://www.vb.kg/370360
Теги:
Талас, Таласская область
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