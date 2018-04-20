Погода
$ 68.44 - 68.77
€ 84.40 - 85.59

Ждать ли от Атамбаева митингов и протестов?

1809  0
Марина Осипова

Сапара Исакова отправили в отставку. Сняли с должностей несколько ставленников Атамбаева. Взяли под арест еще больше – и тоже людей, достаточно близких к окружению или экс-президента, или экс-премьера. Вчерашние соратники приняли позицию нового президента. Можно утверждать, что ситуация для Алмазбека Шаршеновича, мягко говоря, неприятная. Но он молчит. Каких действий в ближайшее время ждать от него и его команды? А, зная горячий характер бывшего главы государства, это может быть что-то зрелищное…

Своим мнением о предстоящих действиях Атамбаева с VB.KG поделился шеф-редактор Среднеазиатской редакции REGNUM Григорий Михайлов.

- У команды бывшего президента есть набор вариантов, как они могут отреагировать на сложившуюся ситуацию. Могут отойти в тень, смолчать и понаблюдать, что будет происходить дальше. Можно устроить акции протеста, можно решить вопрос тихо-кулуарно. При определенных договоренностях Сапар Исаков может стать, допустим, главой ГРС, и будет отвечать частично за те направление, которые продвигал ранее.

Да, команда бывшего президента за последние дни проводила пиар-кампанию, пытаясь защитить премьера, и параллельно раскритиковать парламент.

Но вот будут ли они устраивать митинги, я лично сомневаюсь. Вряд ли, что это будет что-то большое и массовое, потому что слухи о митингах, о намерении команды Атамбаева провести их в Бишкеке были еще две недели назад. Однако ничего не произошло, и ряд наблюдателей сделали вывод, что это свидетельствует о некой слабости или нежелании идти на конфликт с нынешним руководством страны.

Поэтому вероятным мне кажется сценарий, что Исаков сейчас уходит, и наступает некоторое затишье, когда Атамбаев предоставит депутатам и Жээнбекову самим делить власть по-новому, неизбежно вступать в конфликты, и через некоторое время бывший президент выйдет в привычной, абсолютно комфортной для себя роли оппозиционного политика-"правдоруба".

И будет на площади или где-то перед камерами рассказывать, как надо правильно жить, и как на его взгляд нынешняя власть и будущее правительство все делают неправильно.

Эта оппозиционная роль Атамбаеву приятна, очень хорошо знакома, у него длительный оппозиционный стаж. Эта роль ему будет по душе.

Но станет ли СДПК или то, что останется от партии, оппозиционной?

Ведь не исключено, что в партии произойдет раскол, и часть политиков останется лояльным к лидеру партии, а часть будет адаптироваться к новой политической реальности. Так что как сложится с социал-демократами, как говорится, покажет время, - говорит Михайлов.

Собеседник VB.KG подчеркивает, что нахождение в оппозиции имеет определенные плюсы.

Можно ни за что не отвечать и критиковать. Но это еще и набор рисков для тех, кто в этой оппозиции участвует. Можно начать терять финансовые, медийные ресурсы, что частично происходило с Бабановым после того, как он проиграл на выборах и покинул страну.

- Если Атамбаеву удастся найти общий язык и не свалиться в более глубокий, нежели сейчас, конфликт с окружением Жээнбекова, возможно, он займет нишу конструктивной оппозиции, с которой всегда можно будет договориться.

Если же нет, то мы вновь увидим в Бишкеке митинги, пикеты, перекрытие дорог, захваты-перезахваты интересных бизнес объектов, т.е. спокойствие, определенная стабильность, которая была последние года два-три сменятся на бурную политическую возню, - поделился пессимистичным прогнозом Григорий Михайлов.

Ну а пока Атамбаев молчит, выступил Сапар Исаков – на, скажем так, лояльном к бывшему президенту телеканале "Апрель" он высказал все, что думает по поводу парламента, себя и будущего страны. Как на это отреагировали кыргызстанцы - в следующем материале VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/370363
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, митинг, парламент, правительство, президент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  