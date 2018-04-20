Погода
$ 68.44 - 68.77
€ 84.40 - 85.59

Калиев, Авазов и Назаров останутся в СИЗО ГКНБ на все время следствия

216  0
ВБ

19 апреля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики 13 апреля 2018 года уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" бывшему генеральному директору ОАО "Электрические станции", ныне мэру г.Жалал-Абад, С.Авазову и бывшему заместителю генерального директора ОАО "Электрические станции" Ж.Назарову предъявлены обвинения по признакам в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении С.Авазова и Ж.Назарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия. А оно ведется, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Такая же ситуация и с экс-председателем правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеком Калиевым.

19 апреля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" ему предъявлено обвинение по признакам в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении А.Калиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия, которое ведется.

URL: https://www.vb.kg/370364
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, коррупция, суд, Айбек Калиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  