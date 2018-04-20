Калиев, Авазов и Назаров останутся в СИЗО ГКНБ на все время следствия

19 апреля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики 13 апреля 2018 года уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" бывшему генеральному директору ОАО "Электрические станции", ныне мэру г.Жалал-Абад, С.Авазову и бывшему заместителю генерального директора ОАО "Электрические станции" Ж.Назарову предъявлены обвинения по признакам в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении С.Авазова и Ж.Назарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия. А оно ведется, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Такая же ситуация и с экс-председателем правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеком Калиевым.

19 апреля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" ему предъявлено обвинение по признакам в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении А.Калиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия, которое ведется.