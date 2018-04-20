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Пьяные граждане Казахстана разъезжают по центру Бишкека?

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Виктория Григоренко

Сегодня ночью пользователь FB Nursultan KV опубликовал информацию о серьезном ДТП, произошедшем в центре столицы. По его словам, а он был свидетелем произошедшего, водитель и пассажиры Toyota Land Cruiser, на которой они совершили ДТП, были "пьяные в хлам". При этом, машина, якобы, была с госзнаками Казахстана.

"Говорят, что водитель сбежал, и никто вины не признает и оказывают сопротивление. Приехали так называемые их "крыши" и пытаются решить вопрос быстрее и угрожают представителям ГУОБДД", - пишет очевидец.

Пассажиры другой автомашины, пострадавшей от удара Toyota Land Cruiser, доставлены в реанимацию бригадой скорой помощи.

Как уточнили VB.KG в ГУОБДД КР, факт ДТП с участием указанной автомашины на пересечении улиц Московская-Панфилова действительно зарегистрирован.

- Начато расследование. Материалы переданы в Следственную службу по ДТП СУ ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. По предварительным данным, водитель Land Cruiser находился в нетрезвом состоянии. Что касается пассажиров Лексуса, пострадавших в аварии, то они живы, но обратились за медпомощью с различными травмами, - пояснил представитель пресс-службы ГУОБДД КР Тилек Оторов.

URL: https://www.vb.kg/370365
Теги:
алкоголь, ДТП, Казахстан, Бишкек
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Комментарии
Номер не имеет значение
20.04.2018, 10:03

Причем тут казахские номера? дело в том что если на каждом углу будет висеть камеры слежения нарушения, ни кто! ни кто не будет разъезжать как угодно, только по правилам дорожного движения. Что по вашему, наши не нарушают правила в Бишкеке?  

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