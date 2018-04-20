Пьяные граждане Казахстана разъезжают по центру Бишкека?

Сегодня ночью пользователь FB Nursultan KV опубликовал информацию о серьезном ДТП, произошедшем в центре столицы. По его словам, а он был свидетелем произошедшего, водитель и пассажиры Toyota Land Cruiser, на которой они совершили ДТП, были "пьяные в хлам". При этом, машина, якобы, была с госзнаками Казахстана.

"Говорят, что водитель сбежал, и никто вины не признает и оказывают сопротивление. Приехали так называемые их "крыши" и пытаются решить вопрос быстрее и угрожают представителям ГУОБДД", - пишет очевидец.

Пассажиры другой автомашины, пострадавшей от удара Toyota Land Cruiser, доставлены в реанимацию бригадой скорой помощи.

Как уточнили VB.KG в ГУОБДД КР, факт ДТП с участием указанной автомашины на пересечении улиц Московская-Панфилова действительно зарегистрирован.

- Начато расследование. Материалы переданы в Следственную службу по ДТП СУ ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. По предварительным данным, водитель Land Cruiser находился в нетрезвом состоянии. Что касается пассажиров Лексуса, пострадавших в аварии, то они живы, но обратились за медпомощью с различными травмами, - пояснил представитель пресс-службы ГУОБДД КР Тилек Оторов.