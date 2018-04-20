Виновник ночного ДТП в Бишкеке дает показания следствию

Сейчас водитель Toyota Land Cruiser, ранее сбежавший с места ДТП, задержан и дает показания в милиции. Ему также оказывается медпомощь. Об этом сообщил VB.KG начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

- По всем травмам пострадавших, а также нанесению материального ущерба собираются данные экспертиз. По их завершению будет принято решение, по каким признакам возбуждать уголовное дело. Автоматически делу дают ход лишь при смертельном ДТП. В случае, когда речь идет о пострадавших, решение принимается лишь после сбора всей информации. Это касается и меры пресечения виновнику автоаварии в центре столицы, - пояснил Оморов.

Представитель ГУВД Бишкека, если будет доказано, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, это, естественно, станет отягчающим обстоятельством.

Заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Егор Борисов сообщил, что вчера в данном ДТП пострадал 24-летний мужчина.

- У него сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Ему оказана вся необходимая медпомощь, - рассказал Борисов VB.KG.