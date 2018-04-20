Чекисты задержали члена МТО, разыскиваемого одной из стран СНГ

19 апреля 2018 года органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызской Республики, боевиков и членов МТО, прибывающих из сирийско-иракской зоны, задержан боевик МТО, иностранный гражданин Д.Д., 1986 г.р..

Установлено, что задержанный Д.Д. находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в рядах бандформирований МТО. Прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время, задержанный Д.Д. в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.