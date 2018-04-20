Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 84.20 - 85.32

Чекисты задержали члена МТО, разыскиваемого одной из стран СНГ

230  0
ВБ

19 апреля 2018 года органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызской Республики, боевиков и членов МТО, прибывающих из сирийско-иракской зоны, задержан боевик МТО, иностранный гражданин Д.Д., 1986 г.р..

Установлено, что задержанный Д.Д. находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в рядах бандформирований МТО. Прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время, задержанный Д.Д. в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.

URL: https://www.vb.kg/370369
Теги:
ГКНБ, Ирак, Сирия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  